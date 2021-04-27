畢馬威調查︰七成香港及內地受訪者認為大灣區工作機會吸引

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-27 17:10

畢馬威年度調查指，更多香港及內地受訪者（70%）認為大灣區工作機會吸引。

畢馬威發表的第五份年度就業趨勢調查報告名為《2021年香港高官人員薪酬展望》，結集了702名企業管理人員的意見，其中549名受訪者在香港工作或居住。報告顯示在新冠疫情及經濟衰退的影響下，今年的僱員人數、薪酬及花紅前景有所改變。同時，事業期望及員工的關注點亦有轉變。

畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）表示，隨著大灣區發展規劃逐步落實，人才更願意在大灣區内城市流動，尋找就業機會。相關大灣區優惠政策就香港與大灣區其他城市之間的個人所得稅稅負差額給予補貼，有助緩解區內人員流動時面對的經濟障礙。 隨著個人和企業對優惠措施及相關要求落實的信心增強，預計非金錢因素的考量將會變得更為普遍。

較佳的事業和行業前景、交通便利和獲得更廣的工作視野等非金錢因素，已連續第二年成為香港受訪者遷移至大灣區其他城市工作的三大主要原因。而最多受訪者預計2021年在大灣區創造最多就業機會的行業將為創新及科技（63%）、金融服務（37%）以及專業及諮詢服務（33%）。

地產業帶動樂觀情緒復甦

香港企業人手招聘前景方面，報告指出，地產業帶動了樂觀情緒的復甦，有31%受訪者預期今年會增加人手（2021年為淨增長24%，2020年為淨減少7%）。同時，受惠於資本市場活躍，金融服務業的人手招聘前景同樣正面，淨增長預期由2020年的8%升至2021年的17%。相比之下，即使今年首季本地零售市道出現復甦跡象，帶動零售業界對員工人數的預期整體提高了13%（由2020年的淨減少26%，上升至2021年的淨減少13%），結果反映業界依然面對重重挑戰。僅有24%香港受訪者預計員工人數會增加，而37%受訪者則預計員工規模將進一步削減。

鑑於現時經濟不穩，相比事業發展，員工更重視工作穩定性和工作壓力。高級經理或經理級别人員對職業穩定性更為關心，今年有26%的香港受訪者視其為求職關鍵因素，而2020年該比例為19%。此外，注重工作量和工作壓力的部門主管或同等級別人員比例亦有所上升（2021年為24%，而2020年則為12%）。

展望2021年趨勢，薪酬水平將保持平穩，只有43％的受訪者預計將獲加薪，而在2020年初則有60％的受訪者抱有類似期望。對將於2021内獲發的2020工作年度花紅的預期亦見保守，有71%受訪者預計花紅會與上年相約或減少。

本年的調查顯示，儘管受訪者對花紅的預期早已降低，但2020年實際的派發情況仍遜於預期，只有64％的受訪者表示獲發年度花紅，遠低於2019年的84％。平均花紅亦由2019年的2.23個月下跌至2020年的1.83個月。在2019年至2020年期間，只有地產及金融服務行業的花紅有所增長。值得留意的是，金融服務行業的受訪者獲派發花紅的比例下降（由2019年的84％下跌至2020年的76％），但所獲發的平均花紅高於去年（由2019年的2.63個月增至2.83個月）。