港樓買家「新香港人」佔比升至7.4%　鍾情一手私樓　集中呢3區

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-27 19:43

彭博行業研究報告料，本港今年有約1.31萬至1.63萬戶家庭通過BNO計劃途徑遷移英國，報告又估計，如果移居港人全部出售自己的房產以支付搬遷和生活費用，今年料套現可達1,500億港元，惟不少分析認為，「新香港人」可承接不少沽盤，美聯物業最新調查便指出，新香港人入市量額比率齊升。

內地買家佔比升至約7.4%

該行住宅部行政總裁布少明指出，港樓持續出現上升動力，樓價從低位回升。「美聯樓價指數」最新報167.81點，按周升0.38%；2021年迄今指數累升2.65%。當中，「新香港人」趁「通關」前北水未至的機會，加快入市。綜合土地註冊處數據，按已知買家姓名作分析，內地買家（以買家姓名拼音辨別）佔個人買家於香港一二手住宅註冊量比率，由2020年第二季的低位約5.8%，連升3季，升至2021年首季的約7.4%。

若以金額計算，內地買家佔個人買家於香港一二手住宅註冊金額比率，由20年第二季的低位約8.4%，升至今年首季的約10.9%。無論額量均呈現上升趨勢，由於中港尚未通關，估計以上買家當中不少為早年移民香港，已持有本地永久性居民身份證的「新香港人」，出現「新香港人撐港樓」的情況。

「新香港人」鍾情新樓，集中於啟德、康城及屯門區。﹙資料圖片﹚，

值得留意的是，「新香港人」更加鍾情於一手私宅物業。美聯指，在已知「新香港人」購入新盤的個案之中，如果按購入物業的區域劃分，以今年首季計算，集中於3個區域，依次序分別為啟德（約27.1%）、康城（約17.9%）、屯門（約9.5%）。單以上述3個區域已佔今年首季內地買家購入全港一手物業超過一半。箇中原因除了因期間上述地區有全新盤登場外，當中啟德及康城區等有新基建接通的新區域更受青睞。以上3個區域明顯更受「新香港人」買家歡迎，相信樓價及交投表現皆可看高一線。

布少明料全年樓價升逾10%

布少明指出，近期樓市出現明顯轉強訊號，相信發展商會繼續推盤，以吸納市場的購買力。新盤熱銷持續帶動樓市氣氛，料次季新盤銷售量升至5,000伙，創2年新高，預計上半年新盤銷售量近9,000伙，創自2019年上半年後的2年新高。二手交投表現更為亮麗，料次季二手成交量或因應筍盤減少，有機會回落至1.5萬宗水平，惟仍是自2012年第二季及第三季後，首度再現連續兩季站穩1.5萬宗或以上的情況，是為逾8年二手最旺樓市。

樓價方面，布少明料次季樓價可升約3%，全年樓價料錄逾10%升幅，有力挑戰歷史新高。將於下月推出「來港易」，讓所有內地人士來港可免除14天的強制檢疫期，估計可吸引內地資金及購買力加快進入本港，部份料會流入樓市，加上本港與新加坡推出「旅遊氣泡」，令市場憧憬年內或有望「通關」，為樓價更添上升動力。若今年內成功通關，「北水」重臨，加上經濟氣氛好轉，樓價有望創出更高升幅，尤其「新香港人」及國內人士對香港豪宅的追捧，預期豪宅樓價更有機會跑贏大市，升幅可逾15%。