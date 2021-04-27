ZA Bank贈成功申請百分百擔保個人特惠貸款計劃新開戶人士400元

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-27 21:32

財政司司長陳茂波在今年財政預算案內，宣布推出百分百擔保個人特惠貸款計劃。政府為受新冠肺炎疫情打擊而失去工作人士提供擔保，讓相關人士可向銀行尋求最多8萬元或平均月薪6倍貸款，以渡過難關。相關計劃從明日（28日）起至10月27日接受申請，10間銀行宣布屆時接受客戶申請。虛擬銀行ZA Bank為其中一家參加行，除向透過計劃申請貸款的客戶提供最多8萬元貸款外，成功申請計劃並在貸款過程中新開戶人士，有機會獲額外贈送400元現金。

該行指出，合資格申請最高可獲8萬元貸款，還款期最長6年，年利率固定為1厘。申請人可選擇在首年還息不還本，其後5年攤還本息。在還款期結束時能清償所有本金及利息者月，可獲退回已繳付利息。

市民從即日（27日）起透過該行官方網站預先登記，並在下月初經該行APP遞交申請。

ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲指出，有信心該行全數化服務模式可助計劃迅速地將貸款發放予有需要人士；並希望為成功申請人士提供的現金獎賞，能使他們走出低谷。

該行指出，所有該行用戶推薦朋友使用邀請碼成功申請計劃，及在貸款過程中開戶，推薦人可獲200元現金獎賞。被推薦人士可在400元現金獎賞基礎上，額外獲400元。