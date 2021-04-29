亞洲家族辦公室發展趨成熟　滙豐推專門服務搶攻

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-29 13:20

滙豐宣布在香港及新加坡推出為亞洲家族辦公室而設的機構銀行服務，為單一家族辦公室客戶提供投資銀行業務的全方位方案和產品，包括參與機構市場、主要經紀服務及私人交易等。

滙豐表示，該行服務匯聚滙豐私人銀行的家族辦公室及財富策劃實力，以及滙豐環球銀行及資本市場的投資銀行專才及國際網絡。滙豐將透過更豐富及多元化的投資銀行方案及機會，全面配合家族辦公室發展，以及對金融服務需求。該行亦指，於可持續金融及ESG投資方面具市場領導地位，透過新的服務範疇，亞洲家族亦可與該行攜手以創新方式進行可持續投資。

未來幾年，亞洲超高淨值家族的數量可望持續增加，同時迎來大規模的財富跨代轉移。單是今後十年，亞洲將有約1.9萬億美元的財富傳承給下一代。

滙豐私人銀行亞太區總監陳秀明表示，正在設立及擴展家族辦公室的亞洲客戶愈來愈注重制度建設，採用機構銀行方法在其投資組合中建立延續性，多元分散效益及韌性，隨着超高淨值客戶及企業把家族財富管理趨向專業化，該行將把握此契機提供私人銀行及投資銀行團隊的全面諮詢及構建方案能力，以期滿足客戶更趨複雜的投資及家族財富需求。

滙豐市場與證券服務部環球新興市場及財富銷售主管Antony Shaw表示，藉與私人銀行業務合作，能按照家族辦公室的特定所需，利用過往只為機構客戶而設的公共和私人交易方案，為家族帶來度身訂造的投資機遇，這些家族的業務大多與滙豐有深厚淵源，現進一步善用全面投資銀行服務、豐富市場經驗，以及構建方案能力等優勢拓展服務覆蓋範疇，將更能滿足家族的財富需求。