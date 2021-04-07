Archegos被斬倉累街坊　家族辦公室風險不能不察

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-04-07 17:31

由前老虎亞洲基金Bill Hwang成立的家族辦公室Archegos資本管理，早前因無法滿足投行增加保證金的要求而遭斬倉，事件牽連多間銀行，其中瑞信（Credit Suisse）周二公布該行因事件損失47億美金（約365.6億港元），並預計在第一季度將錄得約9億美元虧損。 事件被指是美國政府對家族辦公室的監管寛鬆所致，回顧香港政府在2020年計劃推動家族辦公室業務發展的計劃，香港政府對這日益龐大的金融業務有何監管，也引起市場重視。

瑞信（Credit Suisse）周二公布該行因事件損失47億美金（約365.6億港元），並預計在第一季度將錄得約9億美元虧損。（資料圖片／Getty Images）

家族辦公室的規管寬鬆

「家族辦公室」專為擁有龐大資產的富豪家放提供財富管理服務，例如密切關注家族的資產狀況、聘用投資經理、理資家族的資產組合，以及負責家族資產的傳承等等。家族基金不涉及公眾投資者，故此不論是美國抑或香港的監管機構，在Archegos事件之前家族基金的監管都普遍從寬。例如美國在2008年的金融危機後曾修改投資顧問法，要求即使是少於15名客戶的公司亦須向美國證券交易委員會（SEC）註冊，但是只要家族辦公室是由一個家族「全資擁有」，亦變相不受條例束縛，不用註冊、無須報告，亦不需要公開所持有的衍生金融工具。

及至香港也是同類情況，對於只為單一家族服務的家族基金，監管亦不嚴謹。《證券及期貨條例》現時無就「家族」或「家族辦公室」作出界定，只表示家族辦公室需否領牌，視乎三大要素：一、家族辦公室所提供的服務構成《證券及期貨條例》所界定的一類或以上受規管活動；二，家族辦公室正經營提供有關服務的業務；三，有關業務是在香港經營。以上要素均只視乎有關基金的運作情況，現時香港並無特定為家族辦公室而設的發牌制度，連證監會也曾經表示，無意將監管範圍擴大至涵蓋這類單一家族辦公室的安排。

2008年的金融危機，已說明超高槓桿投資一旦在市場出現第一滴血，隨後股價下跌、追收保證金、被斬倉的惡性循環將可能令市況更急轉直下。自去年3月出現股災，加上及後的高速反彈，不少市民已經捧着血汗錢趕入市場，若在未來再因家族基金的超高槓杆而出現一次金融危機，最後首當其衝的也將會是一眾普羅大眾。要如何防範一個家族基金的問題擴散成系統性的金融風險，自然是政府的必要工作。

家族基金自由度高、監管鬆散的特性，讓這些家族基金可以更方便地從事高槓杆的投資活動。（資料圖片）

慎防金融危機 應定披露範圍

富豪家族如何配置他們的資產，理論上不應受到干預。不過從Archegos的例子看來，家族基金自由度高、監管鬆散的特性，無疑讓這些家族基金可以更方便地從事高槓杆的投資活動。這些家族基金未被要求公開自己持有的衍生性金融商品，而據彭博報道指，涉事銀行即使了解Archegos的借貸總規模，但銀行事前卻不能知道Archegos正在將更高的槓桿倍數集中在少數股票身上，導致當多間銀行要為Archegos「斬倉」時，股價下瀉的雪球效應也愈推愈急。

據會計公司安永（EY）的報告估計，現時全球約有逾10,000個單一家族辦公室，而其資本總規模已經超越了私募基金（private equity） 與風險投資（venture capital） 的總和。私人家族資本家族基金坐擁巨額財富，相關的資產管理業務將是吸引的收入來源。香港政府在2020年的施政報告上也曾提及要「推動香港的家族辦公室業務」，在本港及其他主要市場加強宣傳香港的優勢，並為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務。不過經過Archegos的斬倉事件後，政府也應研究如何對這些家族基金上可能出現的過度槓桿問題進行監管。例如應要求家族基金在進行高槓桿交易時向監管機構申報，或要求辦公室向借款銀行披露相關持股等，讓銀行以及監管當局都能及早防範與Archegos同類的危機出現。