康宏環球下周二被取消上市地位　AGBA擬提出全面要約

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-30 08:42

陷入股權爭議、停牌逾3年的康宏環球﹙1019﹚發通告指，聯交所決定取消公司股份之上巿地位，自下周二﹙5月4日﹚上午9時正起生效。停牌前，康宏環球市值12.99億元。

康宏環球表示，上巿覆核委員會為公司根據上市規則提出最終上訴之機構，公司進一步途徑只有就上巿覆核委員會決定申請司法覆核。經參考公司法律顧問團隊之意見，如尋求司法覆核，公司及其股東將長期持續面對之不確定狀況，及為使股東除牌後仍能就其股份重啟資金流動性而可能作出之其他安排，公司決定不會就上巿覆核委員會決定尋求許可申請司法覆核。

康宏環球表示，除牌後，將不會有正式機制協助進行股份買賣。公司現正委聘一個為非上巿公司而設的電子交易平台，為有意出售其股份之股東及有意買入股份之潛在投資者提供對盤服務。公司希望將於未來兩星期完成入駐此平台。

除牌後，公司有意透過公司網站刊發公告及根據公司細則向股東寄發函件、通知及通函與股東溝通。

AGBA擬提要約購股

另外，通告又指，鑑於上市覆核委員會決定，公司瞭解到特殊目的收購公司﹙SPAC﹚AGBA有意考慮是否向公司持股者提出全面要約以購買公司全部股份，取代條款書項下擬進行交易，即向AGBA出售所有平台業務及30%獨立理財顧問業務。

董事會相信，對有意就其股份獲得流動性的公司少數股東而言，此舉將為最快捷有效的方法，因此將歡迎AGBA採取此項決定。除牌後，本公司仍為香港公眾公司，並須遵守收購守則之規定。

康宏環球稱，自新管理層上任以來，過去三年，集團已轉變為一個由靈活且具前瞻性的管理團隊領導的多元業務金融服務機構。然而，在過去三年內，本集團身負多宗訴訟，而主要訴訟均與發現前任管理層的錯誤行為有關以及聲稱為公司持股者所開展的法律訴訟 。為公司及其股東的最佳利益著想，AGBA一直協助公司找出停止 ╱減少敵對行動的解決方案。公司亦樂見AGBA近日取得重大進展。如有新發展，公司將適時通知股東。