康宏高層今與港交所傾復牌　消息指關鍵在於能否刊發2020年度財報

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-03-30 20:40

停牌超過3年的康宏環球（1019），雖然2月中公布了2017至2019年度財報，惟2020年度業績尚未刊發，未能符合其中一項復牌要求，即「刊發所有尚未公佈之財務業績及處理任何審計保留意見」。根據《上市規則》，若公司持續停牌18個月，可被除牌，故康宏頭上懸着的「除牌之刀」仍隨時會落下。

據了解，上市覆核委員會今日﹙30日﹚就康宏除牌事宜舉行覆核聆訊，包括公司主席陳志宏在內的康宏管理層，中午與港交所一方開了約一小時的視像會議，討論復牌進度，惟未能結論。

《香港01》向港交所（0388）查詢，發言人人回應時指出，不評論個別公司。

消息人士向《香港01》透露，目前復牌條件「卡在」公司能否成功刊發2020年度業績。雖然康宏已公布了2017至2019年度財報，惟負責的核數師「中匯安達會計師事務所」（下稱「中匯安達」）對該3份業績共給予25項「保留意見」，事件引起財務匯報局﹙「財匯局」﹚的關注，該局上月表示，就發表保留意見向核數師中匯安達展開調查，且明確稱，倘出現「重大而影響廣泛的情况」，核數師不允許發表保留意見。消息人士續稱，由於中匯安達須回應財匯局的關注，因而暫未決定是否為康宏2020年度的業績作審核。

消息人士補充，目前仍待財匯局採取進一步行動，以消弭對「保留意見」的關注。

除牌陰霾籠罩 再爆股權爭奪

康宏環球今年2月18日公布2017至2019年業績，2017年、2018年及2019年均錄虧損，惟逐漸收窄，分別蝕14.35億元、6.17億元及5.4億元，合共蝕25.92億元。截至2019年底，康宏環球資產淨值27.49億元，較前一年的32.51億元減少。

由於核數師未就2020年業績作出審核，致該年度財報未能公布，復牌要求仍未能達到。康宏早年捲入「謎網風暴」，至今停牌超過3年，去年5月底收到聯交所通知，根據《上市規則》6.01A（在不損害第 6.01 條給予交易所的權力的情況下，交易所可將已連續停牌18個月的證券除牌），決定取消該公司之上市地位，康宏遂就聯交所該除牌決定提出覆核。

除牌陰霾未散，兩大股東「深圳幫」及「台灣幫」就公司控制權爭奪持續，本月中股東特別大會更爆出衝突事件，警方到場拘捕若干人士。