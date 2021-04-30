康宏除牌｜主席︰有關決定理據不足　容許犯錯者向股東落井下石

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-30 08:59

康宏環球(1019)公布，聯交所決定取消公司股份之上市地位，自下周二(5月4日)上午9時正起生效。

公司主席李晉頤就此向股東發信，稱相信這是一個不幸且理據不足的決定，因此舉無疑容許犯錯者向股東，特別是小股東落井下石。公司曾考慮是否就此決定進行司法覆核，然而經周詳考慮後，我們認為公司繼續上市但停牌並非提升股東價值的最佳選擇。即使進行司法覆核，亦未能預見聯交所能於短期內容許公司復牌。

主席指，本信函旨在向各位股東保證，公司上市地位之改變將不會影響集團之財務穩健、營運及前景。集團業務並非依賴公司上市與否，而上市地位之改變亦不會影響我們於金融機構之信用狀況。而公司大部分業務均受保監局、證監會及積金局等監管機構監管。上市地位之改變將不會影響公司與監管機構之間的關係及監管形式。

信函又提到，除牌後，康宏作為一間公眾公司，會繼續服務香港大眾。因此，董事會將繼續聚焦提升持份者價值，以求充分照顧持份者之利益。

最後，信函提到，公司已探討其他可協助股東重啟其現有股份投資流動性的方法，包括於去年11月25日首次宣布的AGBA擬進行交易，及透過為非上市公司而設的電子交易平台進行買賣。