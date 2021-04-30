人行約談金融平台　科指挫2%　黃偉豪：「假突破」關鍵位睇呢度

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-30 12:00

港股於期指結算日翌日，立即「走樣」。上日結算日恒指剛突破50天線，企穩29300樓上收市；不過今日卻馬上「變臉」，裂口下跌。恒指早市最多挫逾400點，科技指數跌幅更大，最多曾跌近200點或2%。

市場擔心科指急跌，是否因人行等部門聯合約談13家金融平台包括股王騰訊、美團金融等有關。分析師指出，今日科指是受累約談事件影響；再者，期指結算上日已經完成，大戶成功轉倉，失去誘因「托住個市」；第三、五一長假期北水暫停，對大市成交明顯有減弱。多重因素下，科指有機會下試8200點。

焦點科技股今早股價表現

上日港股收市後，人行等部門聯合約談13家金融平台，包括股王騰訊、美團金融、百度旗下度小滿金融、京東金融、字節跳動等，並提出提出金融業務必須持牌經營等7大整改要求。

中薇證券研究部董事黃偉豪接受訪問時指出，人行約談後，今日科指明顯下挫，他相信市場需時消化監管消息；加上早前科指連升五日，累積升幅超過4%，升幅頗急。他相信科指會繼續有沽壓，有機會下試8200點。

不過，他指出最新的整改內容，其實與早前螞蟻集團的整改方向相近，就是要金融業務必須持牌經營。這個方向亦是市場逐漸建立的共識。

另一方面，滬深股通昨日起暫停，至下周四(6日)才重開，對港股的交投有削弱。黃偉豪指出，留意到恒指上日雖然突破50天線，不過大市成交未能配合，反映只屬「假突破」。現時恒指走勢料重回早前的橫行區，介乎28500-29000點之間。