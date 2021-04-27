美團突遭市監局調查　一文看清事件來龍去脈│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-27 20:28

內地大型互聯網平台企業再遭市場監管總局調查，市監局表示，根據舉報，依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團回應稱，將積極配合監管部門調查，嚴格落實相關規定。美團今日力守300關之餘，更由跌轉升，最後升2.6%，報313元，成為升幅最大的藍籌。

市監局本給予34間科企限一個月內，自檢自查如「二選一」的等壟斷行為。現距離一個月整改大限時間未到，市監局便立案調查美團，事出必有因。不論是消費者層面，騎手還是商家各種投訴不斷。本文將分析美團潛在死因、應對方法和罰款。

平台佣金高 壓縮騎手送餐時間

美團在去年疫情期間雖為中國創造大量職位，被中央點名稱讚。可是，美團同時趁機大幅提高平台佣金。據內媒報導，疫情期間，美團佣金從8%上升到了20%，個別地區甚至達到了26%。其中一個例子就是去年4月廣東省餐飲協會在前述聯名函中寫道，美團設定了不公平的交易規則，持續大幅提升扣點比例，其中新開餐飲商戶的傭金最高達到26%，同時又強勢要求餐飲商家「獨家經營」，否則就強制註銷、下架門店。

美團的壟斷和高佣金令眾多餐飲商家負擔甚重，商家主要不滿在美團高額外賣佣金和「獨家經營」要求，並在全國各地餐協會紛紛發起投訴。

此外，美團利用算法與數據壓迫外賣騎手提高送餐效率。去年9月，《外賣騎手，困在系統裏》的文章，指美團通過AI系統計算，不斷壓縮騎手送餐到客戶的時間，令騎手違反交通規則，甚至遇上交通意外比率大增，令外賣員變成了高危行業。美團其後改變系統，容許車手在極端天氣下送餐時間存在一度程度的彈性。

疫情期間，美團佣金從8%上升到了20%，個別地區甚至達到了26%。此外，美團又利用算法與數據壓迫外賣騎手提高送餐效率。

態度成關鍵 王興誓要壟斷市場

美團創辦人兼首席執行官王興的態度也很關鍵。跟阿里一個道理。美團一路成長，雄霸外賣市場，王興卻認為外界對其營收轉化率高的指責「並不公平」 ，並希望「商家和監管機構對公司能有更清晰的了解，為我們提供更好的監管環境」。

美團務要壟斷市場的心很大。在4月22日，公眾號「中國企業傢俱樂部」刊發一篇題為《不要因為問題很重要，就停下來解決問題》的文章，王興在文中稱：做一個公司最後都是需要「平天下」的，「平」的意思就是：你不光要進去做，最後還要徹底地佔領、壟斷它。對互聯網公司而言，這點尤其重要。因為你只有迅速結束競爭並壟斷這個市場，才能創造最大的價值。

美團涉壟斷遭立案調查。（網上截圖）

美團反駁「壟斷」的理據

4月10日，阿里巴巴（9988）被市監總局重罰182億元（人民幣．下同）後，市監總局、中央網信辦、稅務總局於4月13日聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求美團在內的34間企業須在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，若再發現平台企業在整改期過後，仍強迫實施「二選一」等違法行為，一律「從重從嚴」處罰。與會企業均已公開「依法合規經營承諾書」，美團於承諾書中稱，不會強制要求商戶「二選一」及濫用市場支配地位限制競爭等。

是次美團遭市場監管總局立案調查，交銀國際表示，參考阿里巴巴案例，認為對美團的判決依據可能有幾點：1)美團外賣市場份額；2)對服務價格及商家流量是否有控制能力；3)資金及技術能力；4)商戶對平台依賴程度及是否依賴平台數據導致高昂的遷移成本；5)新進入者的門檻；6)是否有「二選一」等行為證據。

就外賣市場而言，美團當然是佔最大，高盛表示，美團在去年第2季佔整個外賣市場達68.2%，相對第2位的餓了麼只佔25.4%。而當中，有近一半（53%）的美團商戶只在旗下開店，與餓了麼重疊開店的商戶只有32%。高盛相信，美團獲大公司、大食店進駐，並多於餓了麼的情況，屬自然壟斷，並令公司有力打進二、三線城市，從而覆蓋全中國。

美團不坐以待斃 正整改佣金機制

市監局當時立案調查阿里巴巴也歷時近3個月，今次表明立案調查美團，無疑向市場予以警號，提醒科企們加快改變營商模式。市監局給予34間科企限一個月內自檢自查如「二選一」的等壟斷行為。目前自我整改時間進行一半，相信美團也不會坐以待斃。

高盛指，美團在最近的業績會及非交易路演上表示，管理層已密切關注監管規例，並主動改變商業模式。在外賣業務上，公司改變了與商家的佣金抽取模式，助商家更明白佣金機制及創造更透明的抽取環境。至於美團優選方面，公司一直以正毛利經營，並正建立新的系統來助農產業、農民、供應鏈等落實數字化。

「飯否」創始人王興成為了「美團」這家當前數一數二、最重要移動加實體服務企業的話事人。（資料圖片）

野村料罰款46億元 對業務影響不大

市場目前最直接比較的案例當然是阿里巴巴。根據《反壟斷法》，濫用市場支配地位的經營者，將處以上年度銷售額1%至10%的罰款。

野村指，阿里的罰款是按其2019年境內銷售額4557.1億元的4%計算。假設美團面對相同程度處罰，按其去年總收入1,147.9億元計，以此推算潛在罰款約46億元，約相當於淨現金約4%，對美團現時營運影響有限。因「二選一」主要是外賣服務早期競爭的行動，現時美團已有很強市場地位、客戶忠誠度，令其無須二選一突圍而出。

不過，交銀國際指，美團在市場支配地位判定上或有以下解釋，或可令公司蒙受較少的罰金。1)商家對平台依賴度較低；2)商家本身對外賣業務的承接能力有限；3)優質或品牌商家對佣金率有一定談判能力；4)美團外賣2020年利潤率僅4%，單均盈利0.28元，平台沒有因此獲得高額利潤。故此，潛在行政處罰對美團業務運營影響不大，罰款區間40至120億元（2018/19年外賣業務GMV的1至3%），佔淨現金比例3至9%，對2021年虧損率影響2至7%。

倘若美團受調查後不被受罰，無疑是支強心針。即使受罰，也是市場已預料之事。然而，在尚有半個月的整改時間之中，一切都是「虛招」。如果公司能在這段時間完成整改，對股價更是利好。

不過，如果美團今次未能完成整改，反而想藉「以現金或罰款來換取時間與空間」，中央或又更加大罰額至8%至10%，即約92億至115億元，屆時監管力度又因而加強。