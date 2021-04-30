海航2020年淨虧損640億元　營收按年降近60％

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-04-30 22:05

據《澎湃新聞》報道，4月29日晚間，海航控股（上海﹕600221）發佈2020年度報告。實現營收294.01億元（人民幣‧下同），按年下降59.38%；歸屬於上市公司股東淨虧損640.03億元。調整後上年同期為5.19億元，由盈轉虧；歸屬於上市公司股東扣非淨虧556.99億元；經營活動產生的現金流量淨額為負5.06億元，按年下降103.69%。

從分季度收入來看，海航去年第四季度淨虧損最大至483.76億元，第三季度淨虧損最小至38.04億元。但從經營活動產生的現金流量來看，海航僅有去年第四季度現金流量為正，其餘季度均為負，財報中解釋稱，經營活動產生的現金流量淨額按年下降103.69%，主要系疫情影響航空銷售額大幅下降所致。

從分類別收入來看，運輸收入264.89億元，按年下降61.62%；實現輔營收入29.12億元，按年下降13.83%。報告中解釋稱，主要系2020年受新冠疫情影響，公司運力投放及旅客運輸量大幅下降。2020年，海航總周轉量按年下降59.20%，旅客運輸量按年下降54.67%，貨郵運輸量按年下降47.07%，飛行班次按年下降47.72%，飛行小時按年下降49.22%。

截至2019年末，海航歸屬於上市公司股東的淨資產仍正；截至2020年末，海航歸屬於上市公司股東的淨資產已轉為負。

此外，財報披露，海航旗下持有的航空公司資產在2020年均為虧損狀態，其中中國新華航空集團淨虧損29.65億元，長安航空淨虧損17.98億元，山西航空淨虧損9.52億元，祥鵬航空淨虧損33.11億元，烏魯木齊航空淨虧損8.44億元，福州航空淨虧損14.15億元，北部灣航空淨虧損19.11億元。

同一日，海航還發布了關於計提資產減值準備的公告，公告中稱，為真實公允地反映2020年12月31日的資產狀況以及2020年度的經營成果，公司在年度財務報告出具過程中，對2020年12月31日存在減值跡象的資產進行全面清查和減值測試，經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認後，本年度計提資產減值準備和公允價值變動損失共計人民幣330.51億元。

目前海航集團整體正在推進破產重整。財報披露，2021年2月及3月，海南省高級人民法院分別裁定受理海航集團進行重整及對海航集團等321家公司進行實質合併重整。公司結合當前重整的進展及預測，對存放在海航集團財務公司存款、關聯方應收賬款、其他應收及財務擔保款計提信用損失299.96億元。

海航年報中提示，公司存在因重整失敗被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，公司將被實施破產清算，根據《股票上市規則》第13.4.14條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。如果公司實施重整並執行完畢，重整計劃將有利於改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司後續經營和財務指標如果不符合《股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為海航2020年年度財務報告出具了無法表示意見的審計報告。普華永道中天認為「由於形成無法表示意見的基礎部分所述事項的重要性，我們無法取得充分、適當的審計證據以作為對財務報表發表審計意見的基礎」。

對此，海航方面表示，對普華永道中天出具的審計報告表示理解和認可，認為該審計報告客觀地反映了公司 2020年度財務狀況和經營情況，充分揭示了公司存在的風險。海航方面表示，將充分採取以下措施應對上述問題及風險：本集團正積極配合法院、管理人及其他各方開展海航控股重整的相關工作，積極與債權人溝通，通過實施重整以化解債務風險，聚焦航空主業健康發展。本集團計劃在海航控股重整過程中通過包括債務轉移、引入戰略投資者等方式降低本集團負債規模及償債壓力，優化資產負債結構。本集團將根據相關政策及國內外市場需求，通過及時調整運力配給等安排，加快復工復產增加營運收入，同時控制經營開支以減少疫情對營運資金的壓力。

與此同時，海航還披露了2021年一季度報告。報告顯示，今年一季度，海航實現營收77.33億元，按年增長12.26%；歸屬於上市公司股東淨虧損25.995億元，虧損按年收窄；經營活動產生的現金流量淨額為6.48億元，上年同期則為負。證金公司減持。