陳茂波：百分百擔保個人特惠貸款首3天接7000申請　iBond本月推出

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-05-02 11:28

按證保險公司「百分百擔保個人特惠貸款」上周中開始接受申請，因新冠肺炎疫情導致失業的人士，可向指定銀行申請計劃。財政司司長陳茂波今（2日）在網誌表示，首3天已收到約7,000宗貸款申請，多家參與的銀行均指收到不少查詢並正積極處理，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

至於預算案提到，計劃在本年度繼續發行不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond），陳預告，iBond會在本月稍後時間推出。

陳茂波表示，本港已經歷連續6個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，期間政府消費開支增加6至10%，部分抵銷私人消費開支的萎縮，發揮了逆周期的支持作用，隨著出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長，但受疫情及社交距離措施影響，部分行業的經營仍深受壓力，令經濟復蘇步伐不平衡。

陳茂波指，本月稍後時間將推出通脹掛鈎債券（iBond）。（張浩維攝）

他又提到，政府正全方位推進電子消費券計劃，獲甄選的四家儲值支付工具營辦商正積極協助更多商戶安裝設備，而防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5,000元的資助，申請期至6月底。他相信電子消費券計劃在暑假期間啟動後，疊加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面氣氛。

陳稱，推動經濟全面復蘇，最重要是盡快穩住疫情，唯有成功控疫抗疫，才能最大程度恢復市民的如常生活及出行，並恢復跟內地以至國際之間的安全自由往返，只有這樣經濟才能最大程度恢復。