A股休戰美股回　港股乏動力　濠賭股受惠五一效應│巨子股評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-03 09:30

今日是5月第一個交易日，由於內地A股假期休市，至本周四(6日)才復市，港股通亦告暫停，以及上周五美股三大指數全線下跌0.5%-0.9%，當中科技股主導的納指沽壓最重，因蘋果、Alphabet及亞馬遜等科技龍頭股業績雖亮麗，但是績後獲利沽盤急增，相信今日港股難望有好表現，短線支持位看28500關附近。

國家互聯網信息辦公室表示，33款手機應用程式（App）違法收集及使用個人資料，包括百度的百度地圖、騰訊旗下騰訊地圖等

現時市況偏軟，主要由於新經濟股及科技股受到內地監管政策陰霾困擾，股王騰訊(0700)及其他六間科網企業，於上周五再遭市場監管總局作出行政處罰決定，每宗處以50萬元人民幣罰款，裁罰主要集中在併購申報問題。九宗違規收購交易中，騰訊佔三宗。

至上周六，國家互聯網信息辦公室表示，33款手機應用程式（App）違法收集及使用個人資料，當中包括百度的百度地圖、騰訊旗下騰訊地圖等。網信辦已要求營運商在10個工作天內作出整頓，逾期未完成將予以處置。 科網股現時必然要集中精力，依照監管機構的要求完成整改，在完成相關監管要求前，股價難望有太大上升動力。

因而，大市上升動力主要依賴舊經濟股傳統股份，當中大象匯豐(0005)於上周憑藉業績理想，全周累升逾9%，罕見成為藍籌股升幅冠軍。由於累升幅度不少，相信短線股價宜先行整固。

澳門迎來旅客高峰，(4月30日)單日旅客入境約4.1萬人次，出入境總人數逾40萬人次，均創疫情以來新高（路透社）

焦點板塊方面，今日可留意澳門濠賭股，澳門博彩監察協調局公布，4月博彩收入84.01億澳門元(略高於花旗早前預測的82.5億澳門元)，按年上升10.1倍，連續三個月錄正增長。數據較3月份亦升1.1%。

再者，一連五日的內地五一長假開始，澳門迎來旅客高峰，(4月30日)單日旅客入境約4.1萬人次，出入境總人數逾40萬人次，均創疫情以來新高。澳門酒店業指期內已有60至70%預訂率，反映與內地重新通關利好逐步顯現。當中以中場業務為主的金沙(1928)，以及龍頭股銀娛(0027)的表現值得留意。

焦點股份上，京東物流通過上市聆訊，市傳最快本月招股及上市，估值或達到400億美元，集資30億至40億美元。母企京東集團(9618)料有支持。