港股不宜過分睇淡　資金正偷步部署新興市｜附恒指走勢表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-04 21:00

踏入五窮月，港股過去兩交易日累挫近千點，至今日才回升近200點，成交再度跌穿1,000億元，全日只得908億元。投資者對後市未感樂觀，特別關注恒指一旦失守28300點的頭肩頂頸線關鍵支持位，或步入下一輪跌浪。從圖表派技術走勢的角度看，港股暫時走勢的確欠佳。不過，股市的分析方向，不單單是技術走勢一面的，更值得關注的是大戶資金的流向。

國際金融協會（IIF）最新數據顯示，4月份淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為455億美元（約3,549億港元），為1月來最大單月淨流入。當中，中國股市引入的資金最多，達到135億美元。環球資金再度流入新興市，後市實在不宜過分看淡。

過去7個月外資流入新興市場狀況(資料來源：國際金融協會)

近半年資金數據 與港股走勢關連度高

國際金融協會（IIF）於每月初就全球資金流向發表報告，是具權威性的國際資金流向監測組織。整理過去近半年IIF的外資流入新興市場數據，會發現資金的趨勢，和港股的走勢，有相當的吻合度（詳見附表），值得作為預測後市走向的一個指標。

IIF數據顯示，外資自去年10月起，大舉流入新興市場，資金流入最高峰期為去年11月，達到760多億美元，創歷史新高。11月亦是港股展開連續多月升浪的起點，當月恒指的升幅驚人，單月急升近一成。

國際金融協會

不過股市及資金流入的趨勢，在2月份農曆新年開始「急轉彎」。外資開始有班師回朝的跡象，一來是由於美國開始大規模注射新冠肺炎疫苗，支持當地經濟復甦。二來是聯儲局主席鮑威爾放任美債息上揚。

美債息升，削弱外資流入新興市場的吸引力。外資的流出，觸發中港股市創高位後，面臨顯著沽壓。

在今年3月，當時外資流入新興市場金額下跌至僅得100億元，是近一年來最低。中港股市亦出現急轉彎，上證指數重回至3300水平，恒指一度跌至27500關口逼近今年新低。

新興股市吸金逾140億美元 港股上月止跌回升

從上述數據可見，當外資流入新興市場金額下跌，港股作為一個典型的資金市場，表現難免特別「難睇」。同樣地，若資金重新積極流入新興市場，特別是中國股市，港股照理可望受惠。

最新IIF數據顯示，4月份新興市場資金初見回流跡象。同時，港股亦見扭轉跌勢。

4月份流入新興市場股票和債券投資組合的外國資金淨額回升。4月份，淨流入新興市場股票和債券投資組合的資金為455億美元（折合約3,549億港元），按月急彈3.5倍，創今年1月以來最大單月淨流入。流入股市的金額為142億美元，其中95%或135億美元流入了中國股市。

對照港股走勢表現，總結4月份，恒指在28200點至29400點徘徊，全月累計升1.2%，扭轉3月份的跌勢。

美匯指數於4月份急跌逾2%，逼近90大關。主因是聯儲局放任通脹升溫，令投資者離棄美元。（新華社）

固然，按一個月的資金數據，未足以斷言港股見底；不過，卻足以提醒港股不宜看得太淡，特別是本地經濟數據開始有起色，香港首季經濟GDP增長7.8%，遠勝市場預期，並結束連續6個季度收縮。

同時，亦應觀察其他金融市場指標，值得留意的是美匯指數。美匯指數於4月份急跌逾2%，逼近90大關。主因是聯儲局放任通脹升溫，不願縮減買債規模，令投資者離棄美元。美匯下跌，新興市場再度吸引基金目光。

摩根資產在最新每周報告表示，亞股為新興市場中最具投資機會的亮點，受到增長與收益雙重題材帶動。亞股今年來表現不但相對落後全球市場，而且未來12個月預估本益比，相對全球指數折價幅度也為去年十月以來最大，並跌破五年長期均值，已顯示當前亞股估值水準相對具有吸引力。