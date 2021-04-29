鮑威爾不喜反憂　溫灼培：美元跌穿90唔出奇｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-29 19:43

聯儲局最新議息會議，令投資者期望落空。

近期美國通脹升溫，經濟展現明顯復甦，製造業PMI升穿60創新高，零售銷售數據逾一年來最大增幅。投資市場原先預期，聯儲會對經濟數據發表「喜訊」，甚至會暗示縮減買債規模；不過，最終鮑威爾會後的言論不喜反憂，重提兩大擔憂，仍然堅持「放水」，不願「轉呔」。

鮑威爾會後的言論不喜反憂，重提兩大擔憂（新華社）

鮑威爾重提兩大擔憂

對於縮減買債方面，鮑威爾甚至表明現時並不是討論時機，意味一段長時間都未會縮減買債「收水」。同時，鮑威爾又重提兩大擔憂，第一是美國就業市場，相較去年2月疫情爆發之前，美國仍失去850萬個職位；第二仍是疫情，擔心疫苗對抗變種病毒的有效性，疫情倘若反覆會成經濟最大風險。

即使美國通脹重現，3月通脹率按年達2.6%，創2018年8月以來最高，亦高於聯儲局2%的目標；鮑威爾基於在上述的兩大擔憂之下，仍舊強調這只會是短暫因素。

不過，市場並不「收貨」，美元走勢反映了投資者的態度。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，美元繼續下跌的機會較高「跌穿90唔出奇」。（張浩維攝）

專家指投資者離棄美元 本月至今累挫近3%

在議息會議完結前，美元指數一度反彈，曾見91.1水平；不過鮑威爾發表講話後，美元指數重拾本月至今的跌勢，再度尋底，最新跌穿91水平，新報90.5。本月至今累計跌逾2.7%。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培相信，美元會繼續下跌的機會較高，「跌穿90唔出奇」，原因是美國通脹正浮現，而聯儲堅持維持寬鬆貨幣政策，使投資者離棄美元。

德國總理默克爾在本月20日，在歐洲委員上力撐北溪2號項目（AP）

美國反對無效 默克爾力撐德俄天然氣管

此外，近期歐元強勢，對美元亦構成壓力。聯儲議息後，歐元再下一城，兌美元升穿1.2，高位見1.215，為兩個月高。

溫灼培指出，歐元近來走強，除了是經濟數據支持之外，更有一則國際新聞亦需要留意，就是德國與俄羅斯之間的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

德國總理默克爾，在本月20日，在歐洲委員上力撐北溪2號項目。溫灼培認為一旦項目順利投入運作，將可提高西歐地區的能源供應，為當地經濟復甦創造良好基礎。

近期歐元強勢，對美元亦構成壓力。聯儲議息後，歐元再下一城，兌美元升穿1.2，高位見1.215，為兩個月高

中歐貿易協定前景料樂觀 歐元力試3年高位

他又指，德國對北溪2號的態度明確，即使美國表明反對，德國為了確保當地的能源供應及利益，仍舊選擇堅持。按此邏輯推論，在另一個重要的歐洲貿易議題——即中歐貿易協定上，德國的立場亦應當是以自身的利益行先，貿易協定最終獲批的前景樂觀。他估計歐元有機會重上1.24水平，上試3年高位。

北溪2號是一條從俄羅斯經波羅的海海底到達德國的天然氣管道，繞開烏克蘭和波蘭等國，把俄羅斯天然氣輸送到德國，繼而輸送到其他歐洲國家。不過項目受到美國強烈反對，美國國務卿布林肯一直強調，北溪2號項目將使歐洲更依賴俄羅斯天然氣，進而危害歐洲能源安全。