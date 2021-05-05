美通脹升溫　聯儲不急耶倫急　美元升至兩周高有玄機｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-05 18:03

一日之間，耶倫的說法急轉變，由提出美國有需要溫和加息，至稍後又急忙澄清，自己並非建議加息，尊重聯儲獨立性云云。對於執掌聯儲期間加息五次的耶倫而言，加息一詞已非現在作為美國財長的她應該率先提出。不過，身經百戰的耶倫，為何會如此着急搶先提出加息呢?美國近期的經濟數據，正透露當中原因。

身經百戰的耶倫，為何會如此着急搶先提出加息呢?美國近期的經濟數據，正透露當中原因。(REUTERS/Kevin Lamarque)

耶倫在預先錄影訪談中透露美國有加息需要

回看短短一日間，耶倫的說法轉變。首先，耶倫是出席美國傳媒Atlantic的虛擬峰會，接受預先錄影視象訪問，在談及新總統拜登的刺激經濟方案時，她指出，如果拜登政府的價值4萬億美元支出計劃得以實施，那麼聯儲局可能不得不溫和加息，以防止經濟過熱。

其實耶倫的說法絕對是有根有據的。美國在聯邦政府多輪合共達5.3萬億美元的財政刺激措施推動，以及聯儲局的超低息及每月1,200億美元買債支撐下，經濟穩步走向復甦。上周公布的美國首季GDP初值年化季率增速，再度加快至6.4%，為2003年第三季以來第二大增速，且已連增三季。

同時，對美國經濟至為重要的零售銷售數據，亦相當亮麗。消費佔美國GDP的超過三分之二，是決定經濟走勢的重中之重。3月零售銷售經季調後按月增9.8％，遠優於市場預估的增5.9％，創近一年來最大增幅。

在美國經濟數據改善的同時，通脹問題亦益發引起市場的關注。聯儲局最關注的通脹指標——個人消費支出（PCE）已升穿關鍵水平， PCE由2月份的1.6%，升至3月份的2.3%，原先市場預期會是低於2%，也即是低於聯儲局一向以來的目標水平。

聯儲局最關注的通脹指標——個人消費支出 (PCE) 已升穿關鍵水平（GettyImages/VCG）

「新債王」直斥聯儲通脹預期「靠估」

不過，面對通脹升溫，聯儲局主席鮑威爾卻是一種愛理不理的態度，直言通脹只是「暫時性」上升。

鮑威爾上周的言論，令美匯指數急跌，一度跌至90.4見兩個月低，並且引起多名著名投資者的批評。

當中有「新債王」之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），他曾直斥鮑威爾對通脹升溫只是暫時性的說法，純屬「靠估」，並認為聯儲局有可能忽略了貨幣政策「放水」造成的影響，且有很多指標均顯示通脹恐將持續數月，而不是短暫性的。

有新債王之稱的DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）曾直斥鮑威爾對通脹升溫只是暫時性的說法，純屬「靠估」。（路透社）

加息言論實則是代表華爾街發聲 美匯指數立馬升至兩周高

因此，耶倫於訪問中提出加息的說法，其實也是如實反映了部分華爾街投資者的聲音，而絕非單單是一時口快。

不過，美國股票市場面對耶倫的加息言論，出現明顯的下挫，當中以科技股為主的納指跌幅最大，收市報13,633點，跌261點或1.9%，創上月初以來最低。大型成分股如蘋果公司、NVIDIA（輝達）及PAYPAL跌幅超過3%。

面對科技股的震盪，為安撫市場，耶倫才不得已在美股收市後，出席另一場合，即《華爾街日報》論壇活動時，急忙改口澄清有關利率的表態「既不是預期，也不是建議」。同時又強調自己尊重聯儲的獨立性。

不過，回看耶倫一日內兩番截然不同的言論，到底那句是真心話?那句才是客氣的場面說話?顯而易見。匯市投資者亦正在消化耶倫的說法，執筆之時，美匯指數繼續向上，升至91.4水平，創兩周高。

雖然耶倫看似是要收回自己的加息言論，不過，並不代表她真心認為現時的美國貨幣政策不需要調整。耶倫的説法，其實是對鮑威爾最嚴厲的提醒。

聯儲局的雙重政策目標，既是確保就業最大化，亦要保持通脹穩定。目前美國就業正在恢復，不過通脹卻有升溫風險，加上國際油價本周突破65美元，再創兩個月高，能源價格對美國通脹的影響將於本月逐步反映。聯儲將於下月15至16日議息，相信鮑威爾有需要調整貨幣政策預期，不能再「闊佬懶理」，置通脹升溫於不顧。