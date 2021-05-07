巴菲特愛股比亞迪遭腰斬　　專家：買定沽要睇兩因素│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-07 22:00

比亞迪（1211）破底跌5.7%，報145元，創7個月低，股價近乎自高位「腰斬」，電動車概念卻剎那間消失，不過，美國股神巴菲特的巴郡亦仍持有比亞迪，究竟投資者應如堅守價值投資的巴菲特一樣繼續持有股份，還是沽貨離場或換馬?

比亞迪股價去年大升逾4倍，今年1月底時更高見278.4元，但目前收報145元，自高位回落48%。美國股神巴菲特和拍檔芒格的巴郡在去年年報前十大持倉中，比亞迪位列第8，市值約近59億美元，佔比8.2%。去年底全球晶片短缺打亂汽車業的運營，全球評級機構標普表示，由於去年下半年汽車需求迅速反彈，加上電子產品對晶片需求日益增加，預料情況將進一步惡化之後才會好轉。不過，標普認為，晶片短缺可能會減緩中國汽車業發展，但不至於扼殺行業的復甦。

面對股價走低，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，比亞迪早前於170元橫行後下跌，一來市場認為資金又未必翻炒新能源股，二來生產成本上升、晶片又短缺，市場認為短期缺乏催化劑，故先行沽出，預料目前沽壓未定，「無貨者就不要掂了，選擇其他股份更好，而有貨者就揸住先，暫時又未見負面因素惡化，惟有等反彈近170元水平減持。」

比亞迪股價自高位近乎「腰斬」，今破底跌5.7%，報145元。（資料圖片）

季績未如預期 難撑起估值

比亞迪今年首季營業收入近410億元（人民幣‧下同），按年增加1倍，淨利潤為2.4億元，按年增加1.1倍，扣除非經常性損益，錄得8,165.1萬元虧損，惟按年大減82.7%。

公司首季業績未如市場預期，多間大行紛紛下調目標價。摩通降比亞迪目標價由200元降至165元，評級「中性」。該行指，倘撇除政府補貼及附屬比亞迪電子（0285） 盈利貢獻，估算比亞迪基本經常性溢利轉負，虧損約6.1億元。加上，公司近數年來首次不對第二季提供盈利指引，對未來展望保守，市場對比亞迪向下重估或對股價構成重大利淡。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生表示，比亞迪估值太誇張了，不如道價值可如何合理化，「可能巴菲特覺得公司技術好才持有」。再者，業績又未能支持股價，而走勢不在，料繼續調整至正常估值也要一段時間。他認同有貨者轉買傳統股，無貨者宜避一避，不太值博。「如果大市向下，美股又回調，恐再拖累股價向下。」