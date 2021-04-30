比亞迪系首季毛利率下降　績後齊插水　大行觀點一文看清

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 15:39

比亞迪（1211）早前公佈，今年首季歸屬股東淨利潤為2.37億元（人民幣‧下同），按年增加110.73%；扣除非經常性損益，則錄8,165.1萬元虧損，惟按年大減82.69%。營業收入為409.91億元，按年增加108.31%。首季業績未如市場預期，多家機構下調其目標價。

大和降目標價13%至204元

大和發表報告指出，比亞迪雖然首季收入大升1.1倍至410億元人民幣，但毛利率卻跌4個百分點至12.6%，因受資源格價上升影響。當中，比亞迪推出DM-I系汽車，有望推動銷售，更可提升毛利，同時分拆IGBT業務，有望為股價沖喜，重申「買入」評級，但目標價由235元，下調13.2%至204元。

美銀：下調比亞迪評級至「中性」

美銀發表報告指出，比亞迪面對短期成本上漲，產品轉型進展未及預期，及吉利汽車旗下電動車「極氪」的競爭，因此調低比亞迪2011至2022年每股盈利預測24%及11%。

該行指，在小鵬汽車與理想汽車等領先電動車初創增加研發投入下，比亞迪雖然有很強的動力科技，但仍需加大在自動駕駛和智能化的研發，以維持競爭力與市佔率，故預計未來營運開支仍會增長。

野村重申比亞迪股份「買入」評級

野村發表報告稱，比亞迪首季業績表現符合預期，純利取得2.37億元人民幣，與其早前提出的盈利指引相符，公司首季也受到原材料價格成本上升所影響，由本年初至今上述情況普遍出現在汽車行業，其研究開發成本按年升4.61億元人民幣，影響盈利能力，但預期在最近晶片短缺的情況下，公司的垂直整合業務模式將有利其發展。

至於旗下比亞迪電子（0285）方面，期應佔溢利8.08億元，按年增長22.92%；收入198.9億元人民幣，按年增長132.24%；毛利12.82億元，按年增長20.40%。

瑞信予比亞迪電子「中性」評級 目標價41.2元

瑞信發表報告稱，比亞迪電子首季收入按年增長132%，符該行預期，但首季收入僅相當於市場對其上半年預測的39%，期內毛利率按季收窄3.5個百分點至6.4%，低於該行及市場預期。

該行認為，主要因為EMS收入佔比提升，以及零件/EMS業務毛利率較低，雖然毛利率較低，公司淨利相當於該行對其上半年預測的43%，意味公司已降低經營開支比率或於首季有較高的非經營收益。

光大證券：維持比亞迪電子「買入」評級 目標價64.6元

光大證券發佈研究報告稱，比亞迪電子收入按年升132.24%，主要由於A客户核心產品線組裝業務提供大額增量貢獻。盈利能力來看，毛利潤按年升20.4%，對應毛利率為6.4%，毛利率同比下降6個百分點，主要由於低毛利率組裝業務營收佔比顯著擴大、上游芯片缺貨致組裝業務產線效率下降，以及市場需求下滑導致非主營的高毛利率口罩業務下降。