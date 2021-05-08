五窮月恒指連挫第二周　科指挫4%失守八千點　新舊經濟股大執位

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-08 08:00

港股踏入「五窮月」，恒指走勢轉弱，連跌第二周。本周五個交易日中，北水休戰三日，導致港股單日成交一度跌至千億元以下，幸而在舊經濟股、資源股支持下，恒指二萬八大關力保不失。

反之，美國通脹升溫，聯儲局「收水」的預期開始在市場出現，恒生科技指數重傷，失守8000點大關，創逾一個月低。當中五隻科指成分股 全周跌幅逾一成。

美國通脹升溫，聯儲局「收水」的預期開始在市場出現，恒生科技指數重傷（GettyImages）

聯儲「收水」預期 科技股先捱沽

本周恒指走勢可謂先低後高。周一(3日)內地股市五一長假休市，港股跟隨美股上周五的跌勢，恒指最多挫逾460點或1.6%，跌穿28300點的頭肩頂頸線關鍵支持位，見全周低位28256點。計及上周五的跌幅，恒指於兩日內跌一千點。不過，恒指跌近二萬八大關開始展現承接力，即使周三（5日）美國財長耶倫一度發表「加息論」令到美股急跌，不過由於耶倫在美股收市後，亦即是趕及在港股開市前，澄清並非建議加息，港股對此反應不大，反而續在28300點水平整固。至星期四內地股市復市，雖然當中北水錄流出港股，不過恒指仍能重返百天線，收升200餘點。

總結全周，跌幅最大的是科指指數，全周挫358點或4.3%，跌穿八千大關，報7954點，創逾一個月低。恒指全周跌114點或0.4%，報28610點。

石油股明顯受益，中石油及中石化是本周升幅最大藍籌股（中新社）

資源股撐市 中石油升近9% 成藍籌冠軍

本周股份板塊，出現新舊經濟股大執位。新經濟股、科技股捱沽，科指成分股中，有5隻股份全周挫逾一成；反之，在通脹預期升溫，金屬價格屢見高位下，舊經濟股資源股「翻生」，五大升幅藍籌股中，三間是資源股。

國際原油價格向好，逼近70美元，石油股明顯受益，中石油（0857）及中石化（0386）是升幅最大藍籌股，全周分別升8.8%及7.5%。中海油亦升逾5.8%。

「跨境理財通」細則上日出台，銀行股偷步炒上，當中，大行恒生（0011）重上160元，與中銀香港雙雙創出52周新高，全周齊升逾6%。

反之，市場過往熱炒的新經濟股、科技股及教育股受壓，令到科指本周走勢明顯跑輸。當中，科指成分股中，跌幅最大的股份是新東方在線，全周挫15.9%，公司上周遭市監局處以50萬人幣罰款，因涉及價格違法、虛假宣傳等行為。