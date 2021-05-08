恒指下周料續受困　專家：待回吐先吸納呢類股｜財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-08 17:00

恒指欠缺動力，上周因A股休市、復市後又走低，加上成交偏低，專家分析港股料暫於28200至29400點區間橫行，可先吼資源股，惟短期已炒高，可待回吐時吸納。

美國聯儲局半年度金融穩定報告指，美股資產價格泡沫可能存在顯著風險，增加金融體系下行壓力，問及此會否因而拖累美股和港股，Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時表示，市場泡沬一直都存在，「好難驚住先」，市場也會一直炒下去，泡沬何時爆破也無人能預測，「正如2007年金融海潚，2005、06年一直有人說有泡沬，但直至07年才爆。目前美股走勢仍向好，道指續創新高，未需太擔心。除非聯儲局改變政策。」

他續指，美國財政部長耶倫口說加息後，一眾聯儲局委員便出來解話護法，可見聯儲局重視市場走勢，相信要待就業市場恢復，預計聯儲局最快第3季才開始討論減少買債及加息事宜，現時無需對美股過份擔心。

至於港股卻受制新興市場困局之中，潘梓生指，新興市場錄得資金流走，受困印度和巴西疫情，資金流出新興市場，可見成熟市場相對安全。「目前外圍仍處逐險情緒，港股仍會區間波動，惟6月便要小心，科技股走勢偏弱，如幣策轉變，恐港股會橫行下跌。」

光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受訪問時預計，港股下周仍在28200至29400點橫行，美股估值高未需太擔心，企業盈利好，流動性又足夠，反而A股無力升才拖累港股，料上證在3400至3500點之間上落。

溫傑和潘梓生均指出資源股為今年投資主題。（路透社）

資源股為投資主題 溫傑：看好江西銅

銅價創十年高，突破每噸1萬美元。溫傑和潘梓生均指出資源股為今年投資主題。溫傑表示，銅、鋼、航運等均可看好，不過由於市場一早已炒上，宜待回吐才吸納，「資源股短期水位不多，但中線可看好，因為這概念並非只炒數星期，而是炒幾個月」。資源股之中，他較看好江西銅（0358）。

「現時都是炒經濟復甦前景，供應緊張造就資源價格向上，金和銀有機會追落後，不過要留意實體需求可否支持其價格。如發現市場需求如電動車、新能源板塊、基建等不如預期，其資源價格便反過來回落，而通常市場多數都高估了實體需求」，潘梓生指出。