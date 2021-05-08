植物肉品牌Impossible Foods　將進軍美國學校市場

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 18:16

據外媒報道，植物肉品牌Impossible Foods即將打入美國學校市場，本月將在美國K12學校提供Impossible Burgers以及其他產品。Impossible Burgers生產商希望能提供高蛋白午餐，且植物肉產生的溫室氣體比紅肉少，但是有不少人認為給學生吃的食品不應打上品牌名。

Impossible Burger將於加州、華盛頓州等地的多個校區開展計劃，於午飯時間提供Impossible Foods的漢堡以及其他產品。

Impossible Foods創始人兼CEO Pat Brown表示，公司的關鍵使命是在有人食肉的地方，都要讓Impossible產品覆蓋，而學生就是學校是重要的供餐消費群體。

康涅狄格大學陸克文食品政策與肥胖症研究中心研究人員Marlene Schwartz認為，從原則上講，學校應該遠離商業，給學生吃的食品不應打上品牌名， Impossible Foods進入學校更多與品牌有關，食品在其次。

此外，《路透》引述消息人士稱，Impossible Foods正計劃未來12月個月內，與特殊目的收購公司（SPAC）合併赴美上市，估值預計超過100億美元（折合約780億港元）。

Impossible Foods亦宣佈即將大舉進軍澳洲及紐西蘭市場。澳洲紐西蘭食品標準局（Food Standards Australia New Zealand）早前公佈Impossible Foods旗下植物肉類中的主要原材料達到食品安全標準，為品牌進駐澳洲市場大開綠燈。