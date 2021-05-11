永利澳門首季經調整物業EBITDA按年增近5成至4393萬美元

撰文：張偉倫
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永利澳門（1128）公布截至今年3月底止首季業績，經調整後的物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為4,392.5萬（美元‧下同），按年增加49.5%；經營虧損為7,501萬元，按年收窄32.6%。
至於旗下兩個娛樂場，永利皇宮期內收入為2.37億元，按年跌8.5%；經調整後的物業EBITDA為2,736.9萬元，按年增加169%。貴賓廳平均賭枱數目為103張，按年增加15.7%，轉碼數為22億元，按年跌54.1%，賭枱贏,額佔轉碼數百分比為4.38%。中場平均賭枱數目為222張，按年增加24%，賭枱投注額6.07萬元，按年增27.8%，賭枱贏額百分比21.7%，每張賭枱每日贏額6,596元，按年跌30.6%。
永利澳門娛樂場期內收入1.79億元，按年增21.7%；經調整後的物業EBITDA為1,655.6萬元，按年13.8%。貴賓廳平均賭枱數目為90張，按年11.1%，貴賓轉碼數18.04億元，按年跌39.1%，賭枱贏枱轉碼數額百分比為3.25%。
中場平均賭枱數目為240張，按年增加31.1%，投注額為5.9萬元，按年增加2.2%，贏額百分比為17.8%，每張賭枱每日贏額為4,871元，跌41.8%。