中國4月PPI按年上漲6.8%　按月上漲0.9%

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-11 13:10

中國國家統計局公布，上月中國工業生產者出廠價格（PPI）按年上漲6.8%，按月上漲0.9%；工業生產者購進價格按年上漲9%，按月上漲1.3%。1至4月平均，工業生產者出廠價格比2020年同期上漲3.3%，工業生產者購進價格上漲4.3%。

一、工業生產者價格按年變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲9.1%，漲幅比上月擴大3.3個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約6.76個百分點。其中，採掘工業價格上漲24.9%，原材料工業價格上漲15.2%，加工工業價格上漲5.4%。生活資料價格上漲0.3%，漲幅擴大0.2個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.07個百分點。其中，食品價格上漲1.8%，衣着價格下降0.6%，一般日用品價格上漲0.3%，耐用消費品價格下降0.9%。

工業生產者購進價格中，有色金屬材料及電線類價格上漲23.3%，黑色金屬材料類價格上漲20.2%，化工原料類價格上漲13.3%，燃料動力類價格上漲12.1%。

二、工業生產者價格按月變動情況

工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲1.2%，漲幅比上月回落0.8個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.89個百分點。其中，採掘工業價格上漲1.8%，原材料工業價格上漲0.8%，加工工業價格上漲1.3%。生活資料價格上漲0.1%，漲幅回落0.1個百分點，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.03個百分點。其中，食品價格下降0.3%，衣着價格上漲0.2%，一般日用品價格上漲0.3%，耐用消費品價格上漲0.4%。

工業生產者購進價格中，黑色金屬材料類價格上漲3.0%，化工原料類價格上漲2.6%，有色金屬材料及電線類價格上漲2.5%，燃料動力類價格上漲0.6%。