騰訊急跌科指裂口挫3%見半年低　環球科技股災　折解三大原因

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-11 19:40

環球科技股股災，掀起序幕的是隔晚美股納指急挫2.6%、創逾一個月低，港股今開市恒生科技指數連挫第三日，裂口下挫3%收報7,649點見半年新低。股王騰訊一度挫近5%逼近今年新低，外賣龍頭股美團連挫十日，累積挫逾20%。其他亞洲股市亦難逃一劫，當中日本股市及台灣股市挫3%至3.8%，以投資科網股見稱的日本軟銀股價首當其衝，急挫逾6%。韓股方面，全球三大半導體公司之一的SK海力士挫逾5%。區內股市僅得內地A股跌至低位有承接，上證指數力守3400點。

環球科技股股災，掀起序幕的是隔晚美股納指急挫2.6%

今日恒生科指的大跌勢，既有內在因素，亦受到外圍原因影響，可以分為三大方面。首先，內在原因自然是內地對科網平台監管的影響。至於外圍原因亦分為經濟周期及稅務改革兩方面：其一，就是市場熱炒概念開始「換畫」，炒通脹成熱搜字眼，投資者拋棄高估值的科技股，開始改為投資估值較吸引的周期股及資源股。其二，美國總統的資本增值稅率改革，其實對科技股亦有影響。

(一)美團屢約談 監管壓力增

首先，內地監管風險，一直是中資科技股最大陰霾。最新美團再度遭監管機構約談，美團繼旗下的美團金融在上月底，被人行銀保監等四部門約談，要求全面落實金融監管要求後；美團與拼多多上日被另一個監管機構，上海市消費者權益保護委員會約談，斥責兩大平台，需要摒棄唯流量思維，不能憑藉市佔地位提高費用。

外賣龍頭股美團連挫十日，累積挫逾20%

事件令到拼多多的美股急跌9%，同時觸發多間中概股跌勢，唯品會及陸金所跌幅逾7%至9%。至於美團亦自然不能幸免於難，加上，美團創辦人王興日前於社交媒體上，貼出嘲諷秦始皇的唐詩《焚書坑》，美團港股股價連跌九日、累挫16%後，今日面對第十天的跌浪，股價已明顯跌穿250天平均線，亦即是牛熊分界線，可謂無險可守。

美國面對通脹升溫，仍不願縮減買債規模，美元指數已經跌至90水平，商品市場亦迎來急速升勢（AP）

(二)美無限放水 商品價失控 通脹勢加劇

第二個原因是和貨幣政策及經濟周期有關。美國自世紀疫情後推出「無上限」量寬的貨幣政策，以及積極的財政政策，帶來的後遺症正逐步浮現。

美國3月個人收入創有紀錄以來最大升幅，主因當地民眾收到政府救市計劃的現金支票；被聯儲局視為通脹指標的核心個人消費開支PCE物價指數（core PCE）按年則升1.8%，是十三個月來最大升幅。

美國面對通脹升溫，仍堅持無限放水，不願縮減買債規模，美元指數已經跌至90水平，商品市場亦迎來急速升勢，國際銅價創新高，升至10,747美元，逼近一萬一美元；內地鐵礦石期貨價格突破每噸千三元人民幣創新高，滬鋁創逾13年來新高。

商品價格升勢失控，市場對通脹惡化產生憂慮，屆時恐再引發美債息上升，導致增長型股份走弱。美國十年期國債孳息率自1月份的1.1厘水平大幅上升，現時企穩1.6厘水平。

瑞信亞太地區首席投資官伍茲（John Woods）表示，持續的復甦將影響到債券收益率。他預計，美國10年期國債收益率將在3個月內攀升至1.8厘。倘若美債息再度因通脹預期急升，將觸發新一輪科網股沽售。

瑞信預計美國10年期國債收益率將在3個月內攀升至1.8 %。﹙瑞信網頁﹚

(三)美國稅改前 股民先沽貨

第三個理由在於美國最新的稅率改革。美國總統拜登提出增加資本增值稅率，建議由現時的20%，增至39.6%，加上現時的3.8%投資入息附加稅，聯邦資本增值稅將會高達43.4%。

誠然，拜登政府今次拋出的方案極可能是測試水溫，最終加稅幅度仍會有修訂，不過加稅行動已如箭在弦，原因是有強大民意力挺。

不少大行皆認為倘若稅改獲批，將對美股的大牛市造成打擊。高盛首席股票策略師David Kostin在日前公布的報告中提出，美股科技股正面臨風險，當中拜登提出稅制改革，企業所得稅和資本利得稅稅率或被提升。企業所得稅方面，五大美股科技股FAAMG，即是Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟及Alphabet，約有55%的收入均來自海外，這意味著，如果拜登的公司稅計劃全面實施，FAAMG概念股明年的營收或將比市場預期下降約9%。

參考FAAMG五間公司本月至今的股價表現，當中亞馬遜跌幅最大，累計挫8%，其餘四間都清一色向下（GettyImages）

另一方面，如果資本利得稅將在2022年上調，受較高稅率影響，投資者可能會選擇在今年提前以較低稅率拋售股份。過去5年，FAAMG概念股市值急增了5萬億美元，佔同期標普500指數市值增幅的29%，一旦投資者提前拋售，FAAMG或首當其衝。

在三重因素下，投資者現時有理由率先拋售大型美股科技股。參考五間公司本月至今的股價表現，當中亞馬遜跌幅最大，累計挫8%，其餘四間都清一色向下，跌幅介乎2%至6%。

市場料美國科技股短期處於調整格局，而美股這個跌勢亦變相亦加劇了其他地區科技股的跌勢，最終觸發今日亞太科技股的全面跌勢。其中一向熱衷投資科技股的軟銀集團，股價首當其衝，急挫逾6%。韓股方面，全球三大半導體公司之一的SK海力士挫逾5%、三星電子跌逾2%。

上述三大因素的後續發展，將主宰科技股走勢。現時看中國監管機構對科網平台的整頓，未見轉變，科企必然要落實改革，短期難免阻礙業務發展；至於美國的貨幣政策、經濟刺激政策又將對通脹及商品價格產生上升推動力。在多重不明朗的變數存在下，科網股的下行壓力難以扭轉。