大宗商品推高通脹　黃偉康：呢個板塊趁跌市儲貨

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-15 17:00

恒指連跌第三周，受累美國通脹創金融海嘯以來最急，觸發市場憂聯儲局有需要提早加息，恒指本周更一度跌至27700點水平，見逾一個月低。專家指出，有危就有機，通脹升溫下，科技股跌勢明顯，不過通脹是受到大宗商品價格飆升所帶動，認為資源股升勢未完結，建議趁跌市儲貨。

本周中美兩國先後發表通脹數據，不約而同出現通脹升溫跡象，市場認為是受到商品價格上升所帶動。中國上月通脹0.9%，開始有上升趨勢，不過升幅溫和可控；美國通脹急劇升溫至4.2%，遠高於市場預期的3.6%。

鐵礦石價一周升逾一成稱冠

商品價格走勢急速，據Wind數據統計，上周內地多種商品期貨中，鐵礦石一周升幅超過一成，升幅是多種商品之冠。其次動力煤及焦煤價格亦於一周揚逾9%。至於自今年以來多次急的銅價，一周亦再升逾4%。

大行預期商品價格升勢持續，瑞信發表報告指，上調今年鋁價預測18%至每噸2,339美元，明年則調升39%至每噸2,640美元，以反映需求增加。

該行認為鋁價主要因供應緊張及需求強勁支持，在內地本土需求強烈及海外消費增加下，今年首季鋁價已按年上升22.3%。

黃偉康（中）建議投資者可趁資源股出現調整時，入市儲貨。（余秉峰攝）

瑞信上調今年鋁價預測近兩成

安里證券主席兼行政總裁黃偉康接受訪問時表示，近期資源股股價向下，主要是跟隨市況回調，同時市場憂慮內地會出手調控大宗商品市場。不過他相信商品價格的升勢，其實是有實際需求帶動，特別是美國總統拜登提出2萬億美元的基建計劃，用基建投資支撐經濟復甦，短期內商品價格難以向下。因此，建議投資者可趁資源股出現調整時，入市儲貨。

股份方面，瑞信認為中鋁（2600）叫停了成本高的生產線、完成產能轉移及整合上游原材料，有助改善盈利能力，上調中鋁H股目標價，由5港元升至6港元，評級維持「跑贏大市」 ，並調升集團今年至2023年盈利預測分別34%、31%及50%，以反映更高的鋁價預測。

黃偉康亦看好中鋁，可受惠內地需求增加，另外，他亦推薦江西銅（0358），指出國際銅價已經破頂，江西銅有望在整固後追上。