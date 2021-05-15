通脹殺到恒指創一個月低　科指三周累挫逾一成　兩板塊逆市企穩

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-15 09:00

「五窮月」效應繼續困擾市場，加上美國通脹遠超預期，創金融海嘯以來最急，掀股匯債市大波動，拖低恒指一度跌至27700點水平，見逾一個月低；科指更重傷下挫至七個月低。

美國通脹遠超預期，拖累恒生科指重挫至七個月低。（美聯社）

港股隨美股急跌

本周恒指走勢三跌兩升，主要跟隨美股創歷史高位後隨即「變臉」急跌。美股道指於周一（10日）初升抵35000點大關創新高，不過單日轉向，尾市倒跌，為港股下挫掀起序幕。至周三美國公布備受市場關注的通脹數據，通脹率急升至4.2%，不但高於預期，更創近13年新高，市場憂聯儲需要扭轉寬鬆貨幣政策，美股道指單日挫逾700點，合計3日，累計急瀉1190點，跌幅達3.4%。至周四略為反彈，在運輸股及周期股支持下，道指及標普500指數收升逾1.2%。

港股跟隨美股走勢，港股周四急挫逾500點，跌至27715點，見逾一個月低位。不過於今日在藍籌保險股友邦業績亮麗帶動下，周五止跌回升，重上二萬八。

藍籌保險股友邦業績亮麗，帶動恒指周五止跌回升，重上二萬八。

科指挫5%見七個月低

總結全周，恒指全周挫583點或2.04%，報28028點。指數連挫三周，合計挫1051點或3.6%。

科指重傷，全周跌389點或4.9%，報7565點，指數亦連挫三周，合計挫902點，累積跌幅超過10.7%。主要受累於美國通脹帶動美債息一度抽高至1.7厘的逾一個月高，以及市場對內地科網平台監管的憂慮未除。

市場焦點再度放在中資科網龍頭股身上，特別是美團及本周業績的阿里巴巴。美團CEO王興月初在其擁有的社交平台「飯否」上，發表了唐朝詩人章碣的這首《焚書坑》，引發市場熱議，推測王興是在諷刺當前監管機構。股價本周累挫13.7%，見逾7個月低。

大市急跌，資金流入醫藥股及內需股暫避風頭。（視覺中國）

美團及阿里巴巴分別跌至七個月及近一年低

至於阿里巴巴公布遭判罰182億人民幣天價罰款後首份業績，第四季業績整體表現遜市場預期，其中受監管機構罰款拖累，錄得經營虧損76.63億元，是集團2014年美國上市以來首次錄得季度虧損。股價本周累挫近7%，創近一年低位。

大市急跌，資金流入醫藥股及內需股暫避風頭，藍籌股升幅第一位及第二位，是石藥集團及中國生物製藥，前者見八個月新高，市場憧憬新藥研發有進展。值得留意的是，內需股蒙牛乳業遭法國乳業巨頭達能悉數減持，套現逾150億元，不過本周股價不跌反升，另外啤酒股百威亞太亦全周累升逾5%，可見資金正流入防守性高的板塊。