內地4月工業增加值按年增長9.8%

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 10:26

國家統計局今日（17日）公布數據顯示，4月份規模以上工業增加值按年增長9.8%，比2019年同期增長14.1%，兩年平均增長6.8%。

從按月看，4月份規模以上工業增加值比上月增長0.52%。1月份至4月份，規模以上工業增加值按年增長20.3%。

按三大類別來看，4月份，採礦業增加值按年增長3.2%；製造業增長10.3%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長10.3%。

按經濟類型來看，4月份，國有控股企業增加值按年增長8.6%；股份制企業增長10.4%，外商及港澳台商投資企業增長8.4%；私營企業增長11.2%。

按行業來看，4月份，41個大類行業中有37個行業增加值保持按年增長。農副食品加工業增長3.4%，紡織業增長2.5%，化學原料和化學制品製造業增長8.7%，非金屬礦物製品業增長12.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.9%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.4%，通用設備製造業增長14.9%，專用設備製造業增長10.2%，汽車製造業增長7.7%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長7.7%，電氣機械和器材製造業增長22.6%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長10.4%，電力、熱力生產和供應業增長9.8%。

4月份，工業企業產品銷售率為98.3%，按年提高0.4個百分點；工業企業實現出口交貨值11,584億元人民幣，按年名義增長18.5%。