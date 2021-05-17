Bill Gates被爆辦公室婚外情退出董事會　發言人：兩件事沒有關連

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-17 15:00

據美媒報道，微軟（Microsoft）董事會曾經對聯合創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）與一名女員工的婚外情展開調查，且多位董事認為其不應該繼續任職，而Bill Gates在調查完成前便主動離職。這一消息亦為前世界首富的千億美元離婚案增添了新的波折。

《華爾街日報》當地時間5月16日報道，2019年微軟董事會收到一名工程師的舉報信，稱其與Bill Gates維持了多年的不正當關係。隨後董事會僱傭了外部律所展開調查，在此期間多位董事認為Bill Gates不再適合繼續任職。不過在調查得出結論和董事會作出正式決議前，Bill Gates已宣佈了退出董事會。

去年3月14日，Bill Gates在社交網站上發佈博文，表示退出微軟和巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway Corporation）兩家上市公司的董事會，目的是將更多時間放在慈善事業上。考慮到2019年12月他在股東大會上剛剛獲得最新一次的任命，辭職的決定的確有一些唐突，但當時並沒有引發太多猜疑。

就該事件，微軟發言人回應稱，2019年下半年公司獲悉Bill Gates曾謀求在2000年與一名公司員工開始親密關係。董事會的一個委員會在外部律所的幫助下對這一問題進行了全面的調查。在調查期間，公司為揭發這一擔憂的員工提供了全面的支持。

Bill Gates的發言人回應指，報道所涉及的是一則20年前的事情，已經以友好的方式解決。Bill Gates選擇退出董事會的決定與這一事件無關，事實上早在數年前他就已經表達過將更多時間放在慈善上的興趣。

而對於「Bill Gates在職期間多次邀請女員工共進晚餐」的報道，發言人亦評擊其為針對Bill Gates婚姻關係和離婚時間線的「謠言和揣測」，並指出關於蓋茨離婚的謠言和猜測變得越來越荒謬，不幸的是對情況一無所知的人們被稱為「信息來源」。