GP超霸電池母企：料充電電池最快3年迎爆發期　冀拓中國市場

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-17 17:48

雖然疫情使環球供應鍊受壓，惟售賣「GP超霸」電池的金山工業（0040）生意卻逆市增長。在居家娛樂需求上升帶動下，利好電池和音響銷情。金山工業執行董事兼集團總經理林顯立表示，集團去年消費電池類產能為50億粒，達到全球第三，營業額為6.4億美元，在全球排第五，期望於2025年躋身全球五大消費電池供應商。

本港市場在十多年前已有出售充電電池， 惟充電電池未有普及。林顯立認為隨着社會注重可持續發展和保護環境，未來人們將會慢慢轉至使用充電電池，估計充電電池3至5年後將有爆發期，甚至有些國家其後可能會規定不可出售一次性電池，集團將會把充電電池每年產能由1至2億粒，慢慢逐年增加產能，希望把握這個轉換潮的機遇，「短期內充電電池難以完全取代一次性電池，啲燈轉做LED燈，都有10年時間過渡，所以呢個過程會緩慢和平穩，相信我哋都保持到營利。」

他續道現時本港全年人均用電池量為22粒，歐美地區是20多粒，而中國只有8至10粒水平，反映發展中國家的市場潛力較大，目前集團的歐美和中國銷售佔比約六比四；未來集團將拓展中國及東南亞市場，冀歐美和中國銷售佔比轉為一半半。

近期不少科技企業紛紛造車，惟林顯立稱集團未有計劃研發電動車電池，皆因此類項目的投資額動輒十億美元，產品規格要求較高，故未有列作發展藍圖的一部分，集團將會力谷自家品牌，以提升利潤空間。此外，集團的東莞新電池廠將於今年年底落成，其後會把生產線由寧波逐漸搬到東莞，相信完成搬遷生產線後，電池年產能可提升兩至三成。