政府擬修例為無人車研究「鬆綁」　研發牌放寬載客　料2022交草案

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-14 19:31

無人駕駛為現時汽車發展大趨勢，香港以至外國多地科研人才均致力研發。惟香港的交通法例上有不少規限，令無人車測試和使用有掣肘，更在現行制度下無法登記及領牌。 運輸署向立法會交通事務委員會提交的文件指出，會為無人駕駛訂立新的規管框架，就發牌制度、罪行及處罰等擬定細節，並預計2022年向立法會提交條例草案。

西九文化區早前引入了法國的無人駕駛車電動車，以每小時9-10公里的速度行駛700米的指定測試路徑。（資料圖片黎家浩攝）

擬用家車輛分別發牌 可非固定路線長時間測試

運輸署現時會向業界發出「車輛行駛許可證」，就個別情況逐一審批，容許自動駕駛車輛進行測試，惟只能在指定路線進行，及有效最長12個月。運輸署擬在《道路交通條例》下訂立新附屬法例，向用家發「運作牌照」，及向車輛發「許可證」，容許自動駕駛車輛在安全及交通情況許可下，在非固定路線上，進行為期較長的測試和使用。

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科大團隊成功申請到的車輛行駛許可證，只限在指定地點試行，有效日期只有4個月。（資料圖片）

修例便利自動駕駛 容許載客

文件指出，現時部分條文會窒礙無人車測試，包括司機須「熄匙」和「拉手掣」後才可離開車輛，但無人車或需要離開車輛後，才可把人手操作轉換至自動操作模式；現時要先獲「客運營業證」的要求亦阻礙無人車提供合法載客服務，意味政府未來會容許無人車提供客運服務。

運輸署建議賦權運輸署長，可以按個別情況，就測試批准豁免若干條文，並會訂立《實務守則》就車輛設計、車輛維修、培訓等方面訂明要求。

去年3月，一輛UBER無人車就在坦佩市測試期間被另一輛私家車撞倒，車上人員未有受傷，UBER一度暫停測試。（路透社）

無人車上不會再有司機，若發生意外應由誰負責？運輸署指，將擬新法例，規定自動駕駛車輛操作者、相關牌照及許可證持有人的法律責任，舉例指，未能適時維修保養無人車，亦會列罪行；阻礙或干擾已獲批測試的自動駕駛車輛進行測試或使用，亦屬犯罪。

運輸署預計，在2022年提交條例草案。現時全港截今年4月底，有6個機構共11部自動駕駛車輛獲批進行測試。

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