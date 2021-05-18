李稻葵：未來5年中國經濟增速或將呈「U型」走勢

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-18 21:15

預計未來5年中國經濟增速將階段性放緩，呈「U型」走勢，產業將出現深度大規模重組。

據《中國新聞網》報道，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵，在2021施耐德電氣創新峯會上發表演講時表示，未來5年中國經濟增速可能呈現「U型」走勢，即先下降然後逐漸回升，總體上位於5%至5.5%左右。不過，考慮到疫情因素導致2020年基數較低，2021年中國經濟增速料將達到8%以上。

他認為，隨着經濟增速放緩，科技元素深入滲透到各個行業，未來5年中國產業將經歷深度大規模重組。一些行業企業會感受到較大壓力，市場收縮、營業收入增速下降，面臨不可避免的調整、退出或重組。與此同時，在低碳發展已成大勢所趨情況下，綠色產業今後將迎來更大發展機遇，終端電氣化、發電綠色化將成為未來方向。

2020年，在中國推動下，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）已經正式簽署，計劃於明年生效。中國還明確表示將積極考慮加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），並正在為此做各項準備工作。

在李稻葵看來，未來5年中國經濟即將發生的另一個重大變化，是更多對外投資貿易協定將密集簽署，甚至達到「令人吃驚」的程度。這一方面是中國積極推進全球貿易投資自由化便利化，維護開放型世界經濟，承擔大國應有責任的體現，也是倒逼國內政府部門和行業企業改革的現實需要。

他預計，隨着經濟領域出現這些新趨勢，未來中國金融也會發生一系列變化：圍繞促進創新的金融生態將更加活躍、健全；債務重組或將成為今後一段時間的重點；旨在扶持綠色低碳產業的長期債務會得到更好發展；政府債務會更加透明；人民幣升值將成大勢所趨。