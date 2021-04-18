林毅夫：中國經濟規模在2050年是美國兩倍　兩國關係屆時或緩和

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-18 17:43

北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長林毅夫接受官媒中新社專訪時表示，中國的崛起有助於構建一個新的、穩定的、讓所有國家都能夠共同發展的國際格局和環境。他又預言中美關係或在2050年出現緩和。

中國經濟幾十年來的飛速發展，引起國際社會研究的同時，也引發不少爭議。（Reuters）

中新社18日刊出林毅夫的專訪，林毅夫指出，中國的發展證明，現代化的道路不是只有發達國家走過的那一條。一個國家的崛起，也不是只有通過發達國家的那種弱肉強食的方式才能實現，而是有可能在和平、互利、共贏的狀況之下獲得另外一個發展道路選擇。

中國的趕超，必然帶動國際競爭格局的改變。林毅夫表示，美國感到自己主導世界越來越力不從心了，所以在奧巴馬時期，美國提出重返亞太，將其軍事力量配置到太平洋。特朗普上台以後，又對中國發起貿易戰、科技戰等，帶來了中美關係的緊張。

如何解決這一問題？林毅夫指出，首先發展是關鍵。中國需要做好自己的事，繼續發展，同時繼續給其他國家提供發展機會。他認為，到2050年，中國實現第二個百年目標，屆時中國的人均GDP如果能達到美國的一半，中國的經濟總量達到美國的兩倍，世界可能會進入一個新的穩定的格局。

林毅夫預言中美關係或在2050年出現緩和。（資料圖片）

林：中美在2050年有和平和共同發展基礎

林毅夫解釋，美國對中國發動科技戰、貿易戰，相當大的原因是當前美國的科技水平確實比中國更高。如果2050年中國人均GDP達到美國一半，那時北京、天津、上海加上東部沿海五省山東、江蘇、浙江、福建、廣東，這些地區人口總量大約4億多，會跟屆時美國的人口和人均GDP處於同一個水平。這樣中國最發達區域人口和收入水平，和美國差不多，產業技術水平也跟美國接近。美國可以卡中國脖子的技術基本就沒有了。

林毅夫又說，但那時候中國還有中西部10億人口，這些地方的人均GDP大約是美國的三分之一左右，這部分地區仍有快速發展潛力。到那時，中國經濟規模是美國的兩倍，發展速度還會比美國快。美國不再有科技優勢，也無力改變中國經濟規模是美國兩倍的事實，美國自己的發展又不能忽視中國市場帶來的機會，中美就能夠有和平和共同發展的基礎。