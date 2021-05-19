中國「三大協會」重申虛擬貨幣監管　比特幣應聲下跌逾4000美元

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-19 10:25

5月18日晚間，中國網路金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，重申比特幣等虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。同時，要求金融機構、支付機構等會員單位不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

受此消息影響，加密貨幣價格應聲下跌，其中比特幣（Bitcoin）價格由45,600美元跌至最新報41,072美元。

《科創板日報》5月19日報道，受訪人士稱，三大重量級協會發佈防範炒作風險公告，有可能斷掉國內居民虛擬幣頻繁交易的基礎設施，對於控制內地居民炒幣起到了正向控制作用。同時也表明，數年來，中國監管對虛擬貨幣嚴格限制的態度依然明確，行業再次整頓或將來臨。

重申虛擬貨幣的監管態度

此次三大協會公告明確指出，金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務。

包括但不限於：為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信託、基金等投資的投資標的等。 在中國，明確虛擬貨幣監管的文件有兩個。

此前央行等多部委曾在2013年和2017年分別發佈《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》，明確虛擬貨幣交易和代幣發行融資平台涉嫌非法發行證券、非法集資。