撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-17 13:02

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）持續導致比特幣價格震盪，他在16日的一則推特回應中，暗示特斯拉可能會出售、或他已經在出售手上的持幣後，比特幣價格一度跌破45,000美元，為2月來低點。

根據CoinMarketCap網站報價，比特幣17日盤中一度跌至44,050美元，是近三個月來首度跌破4.5萬美元，稍後跌幅收斂至5.3%，報45,978.71美元。馬斯克在一則推特貼文中表示，特斯拉應該在某一時間點出脫曾經多達15億美元的加密貨幣。

馬斯克回應一名化名為@CryptoWhale的網友推文（Twitter擷圖）

馬斯克最新發言，是回應一名化名為@CryptoWhale的網友推文，該名網友說：「比特幣持有人士將在下季自打耳光，屆時他們會發現特斯拉已拋售剩下的比特幣。雖然愈來愈多人討厭@elonmusk（馬斯克），但我不怪他...。」

馬斯克回應說：「確實。」

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網友@CryptoWhale自稱是「加密分析師」，也發表有關市場和加密貨幣趨勢的文章。

馬斯克關於比特幣的最新評論，是他在一周內對數位貨幣的最新公開發言，而這些發言已導致幣價大幅波動。他在12日推文宣布特斯拉將不接受比特幣用於購車支付，導致比特幣數小時內崩跌近1萬美元；此前數日，他主持「週六夜現場」節目，對他先前大肆吹捧的狗狗幣大開玩笑，表示該幣是一種「hustle」（賺錢手段），使得幣價重挫。數日後他又推文表示與狗狗幣開發人員合作，改善其交易效率。

馬斯克在2月初透露，特斯拉將公司200億美元的現金中，動用15億美元購買比特幣，曾帶動比特幣價格創新高，也讓這種數位貨幣更受主流採用。

馬斯克在周日花了數小時力戰多名推特網友，這些網友批評他上周對比特幣立場驟變，包括曾經表示特斯拉不會出售任何比特幣、後來卻賣出，馬斯克後來又提到比特幣處理交易的能源消耗疑慮。

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