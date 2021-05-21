德銀：比特幣的價值完全取決於人們的信念

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-21 15:28

近日，在各方因素的影響下，比特幣（Bitcoin）陷入了「跌跌不休」的困局中，本周以來更是暴跌28%。德意志銀行（Deutsche Bank）在周四（5月20日）最新發布的報告中，將比特幣比喻成時尚，並用「時尚是俗氣之前的最後階段」來回應這一全球最大加密貨幣此前的暴漲暴跌。

據《財聯社》5月21日報道，德銀分析師Marion Labouré在報告中寫道，「對魅力和風格適用的道理可能也適用於比特幣。就像時尚可能會突然過時一樣，我們剛剛收到證據表明，數字貨幣也可能很快成為過去。」

「一條推文和一份中國政府聲明就讓這種加密貨幣過時了。」Labouré進一步解釋道，特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）關於暫停比特幣購車的一條推文就讓比特幣的價格跌至4.8萬美元以下，然後在周二（5月18日）的時候，又因為中國央行重申將禁止將數字代幣作為一種支付手段，比特幣一度跌破4萬美元，創下1月以來的最低記錄。

Labouré指出，比特幣1萬億美元的市值讓人們無法忽視它，但比特幣在交易中的有限效用，意味着「真正的爭論是，僅僅是估值的上升，還是它的流動性不足是一種障礙，就足以讓比特幣演變為一種資產類別。」

這就是為什麼Labouré説「比特幣的價值完全是基於一廂情願的想法」。「比特幣的價值將繼續漲跌，取決於人們認為它的價值，」Labouré稱這種現象被稱為「小叮噹效應」，因為信念是至關重要的。

Labouré指出，沒有一種貨幣能擺脱中央銀行的控制。特別是，各國央行和政府可能在2022年初就會開始監管加密貨幣，並有可能推出自己的數字貨幣，比如美聯儲（FED）或中國央行。

美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾（Jerome Powell）認為，數字貨幣是對美元的補充，也僅僅是補充而已，美聯儲的任何舉動都將影響加密貨幣市場。而在中國，政府正對比特幣採取更激進的措施，為自己的數字貨幣創造空間。

德意志銀行認為，央行對加密貨幣監管方面的優勢從「天秤座」（Libra）的經歷中就很容易看出。Facebook在2019年宣佈了一種未來的全球貨幣，這導致政府對貨幣供應的控制減少，並引來了各方監管者的注意。自那以後，Facebook不得不調整其數字貨幣的計劃。

「該產品現在專注於降低支付成本，而不是通過創造一種平行的支付方式與政府和央行競爭。換句話説，Facebook並不打算創造一種與美元競爭的貨幣；相反，他們希望與傳統的美元支付方式競爭，」Labouré寫道。

她認為，這可能是看待加密貨幣的最佳視角，不是作為一種投機資產，而是一種更快、更便宜的全球支付的金融科技解決方案。