陳茂波：醫療人手短缺迫在眉睫　籲支持引入海外醫生

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-05-23 11:06

財政司司長陳茂波今（23日）發表網誌指，本港醫療人手短缺問題嚴峻，每1000名人口只有兩名醫生，遠遠落後於新加坡和英美等先進經濟體，除要積極增加本地醫生培訓、增加前線人員的各種津貼、提供更多晉升和培訓機會外，讓非本地培訓醫生在符合特定條件後，可在香港取得正式註冊執業，亦是其中一個方案。

本地醫生培訓學額增逾一倍

陳茂波引述最新的《醫療人力推算2020》報告稱，醫療人手短缺問題在中長期更會惡化，目前公營醫療體系人手短缺的情況，更是迫在眉睫，有必要盡快對症下藥。對策之一是積極增加本地醫生培訓，港府把相關學額由2005/06至2008/09期間平均每年250個，大幅增加到2021/22學年的530個，增幅超過一倍，未來擬繼續增加學額。

陳茂波過往曾到訪醫院，了解前線員工的工作情況。（陳茂波網誌圖片）

海外國家也設有類似的引入海外醫生的安排，新加坡自2003年起逐步承認國際上百多所醫學院畢業生的資格，容許他們先在當地有限度註冊，在醫院工作一段時間及獲資深醫生評估表現後，方可獲得正式註冊，既可確保醫生質素，亦能紓緩人手壓力。

此外，陳茂波續指，為挽留人才，近數年的預算案均有預留資源予醫管局推出多項針對性措施，包括增加前線人員的各種津貼，優化退休後重聘計劃等。相關措施預計涉及的額外開支在2021/22年度約為1.6億元，估計到2025/26年度會增加至約12億元，增幅逾六倍。

他續指，港府已增加在軟件和硬件方面的資源投放，試圖從中長期徹底解決問題；現在透過修訂法例，吸納非本地培訓的港人醫生到公營醫療體系服務，相信這是目前最適切的方案，以緩解短期人手不足的問題。