證監會籲投資者小心唱高散貨　網站登橫額竟「誘得」2.4萬人登入

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-24 15:16

不少讀者會擁有從社交媒體或即時通訊程式，收到投資推介的經驗。若最終跟隨指示入市後，相關股份價格在短時間內大跌，投資者損失慘重。此種「唱高散貨」的手法，由被稱為「微信女」的騙徒操作。早前證監會亦發表聲明，指出「唱高散貨」或與部份新股招股活動有關連。為提高投資者對「微信女」騙案的警惕，早前證監會進行為期3周的宣傳，發現有2.4萬名網絡用戶，曾瀏覽載有誘使潛在受害者加入騙局相關聯天群組用語。

證監會今日（24日）指出，早前舉行網上宣傳活動，讓網絡用戶模擬被捲入投資騙局體驗，又指出希望透過該項活動及其他宣傳工作，提醒公眾小心利用網上平台進行詐騙的騙局。

橫額載有誘使投資者加入聊天群用語

證監會指出，上月的3周內，於本地網上論壇﹑流動投資應用程式及財經新聞網站上，登載多個網頁橫額，當中標示常被用作誘使潛在受害者加入騙局相關聊天群組用語。有關橫額目標對象為對股票買賣及其他投資感興趣的網絡用戶。

當點擊有關橫額時，瀏覽者會被轉接至一個中文網頁，當中登載證監會提示的信息，表示但凡有人主動提出股票貼士及其他投資建議，往往是「唱高散貨」騙局跡象。

證監會指出，是次宣傳活動目標對象是介乎18至65歲的香港成年人。據統計瀏覽人數最多的年齡組別為25至34歲，佔比達31%，其次為55至64歲，佔比為23%，隨後為18至24歲，佔比為19%，35至44歲及45至54歲人士，分別佔14%及13%。當局指出，相對年輕的投資者可能更容易墮入這些騙局，並敦促經驗較淺的投資者在作出投資前，要小心考慮和核實他們在網上看到的資料。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示網上投資騙局可能涉及操縱股票市場，而墮入騙局的投資者可能會蒙受重大損失。（張浩維攝）

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示網上投資騙局可能涉及操縱股票市場，而墮入騙局的投資者可能會蒙受重大損失。投資者應保持警惕，作出有根據的投資決定，而不是依賴在聊天群組內或社交媒體平台上流傳的股票貼士。

證監會近月已在傳媒訪問及其Facebook官方專頁多次提醒公眾注意網上騙局，並與香港警務處轄下的反詐騙協調中心緊密合作，製作短片及舉辦社區外展活動，以提升公眾的認知。