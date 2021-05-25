調查｜美國樓價未降溫　全年或飆逾一成　潛在升幅創2013年來最大

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-25 14:28

綜合媒體對房地產分析師的調查顯示，今年（2021年）美國樓價將繼續以接近三個月前預測速度兩倍的步伐上行。

分析師們表示，新冠疫情後的強勁復甦、超低利率、龐大的財政支持以及對更多居住空間的持續需求今年將繼續推高房價。自2020年年中以來，S&P CoreLogic Case-Shiller美國20城房價指數一直穩步上漲，2021年迄今平均漲幅超過了11%。

5月11日至24日對40位房地產分析師進行的調查顯示，他們預計，美國住房價格的增速將超過GDP增長和消費者通脹，今年平均漲幅將達到10.6%，幾乎是2月份預測的5.7%的兩倍。如果該預測成為現實，這將是自2013年以來最快的房價通脹年增幅。

BBVA美國首席經濟學家Nathaniel Karp表示，「住房市場符合基本面，因利率有吸引力，美國財政刺激措施推升個人收入，這使得償債能力相對可承受，並使購買者有資格獲得更大額的抵押貸款。」Karp稱，「貸款審核標準仍然很高，因此目前幾乎沒有泡沫發展的風險。」

市場人士預期，美國樓價在明年及2023年仍會上揚。（資料圖片）

料30年抵押貸款利率未來2年低於3.8厘

超過四分之三的分析師認為2022年的上行風險更大，而其餘分析師則更傾向於下行。當被問及今年的房價上漲步伐是否會持續下去時，三分之二的分析師表示同意。

分析師們預計，美國30年期抵押貸款利率今年將升至平均3.3厘，2022年升至3.6厘，但預計直到2023年之前都不會達到新冠疫情前3.8厘的高點。這表明，由於借貸成本低廉，住房需求將保持強勁，而供應不足將繼續推高房價。

當被要求以1到10的等級（1為非常便宜，10為非常昂貴）對美國房價進行評級時，分析師們的最新評級為8，而他們自2018年以來多數情況下評級為7。

BMO Capital Markets高級經濟學家Sal Guatieri表示，「鑑於需求強勁以及轉售市場上創紀錄低數量的房屋上市，我認為，2022年房屋的可負擔性將會惡化。」

料明年樓價升幅達5.6%

儘管如此，仍有超過60%的分析師表示，今年美國住房市場活動加速增長的可能性更大。分析師預計，今年過後美國房價將温和長，明年平均增幅為5.6%，2023年增幅為4%。

Guatieri補充稱，「今年晚些時候到2022年，我們將看到房地產市場有所降温，銷售和價格增長放緩。近期的價格增長從長遠來看是不可持續的。」