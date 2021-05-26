首批基建公募REITs將登場　最高12厘息　回報勝iBond

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-26 21:09

繼華夏、易方達、博時旗下3隻恒生科技ETF率先上市交易後，中國愈來愈多新品種的投資產品上場，首批9隻基建公募REITs產品即將登場，其預測派息率介乎4厘至12厘，回報勝iBond的2厘。

首批基建9隻公募REITs中，上交所獲批5單項目，深交所獲批4單項目，涉及高速公路項目2個，工業園區項目3個，倉儲物流項目2個，綠色項目2個。上交所受理的公募REITs項目包括華安張江光大園REITs、滬杭甬杭徽REITs、富國首創水務REITs、東吳蘇園產業REITs、中金普洛斯倉庫REITs，而深交所受理的有紅土創新鹽田港REITs、中航首鋼生物質REITs、平安廣交投高速REITs、博時招商蛇口產業園REITs。

是次首批基建REITs主要以機構投資者為主，目前這9隻產品的戰略配售比例均超過55%，比較高的有富國首創水務、中金普洛斯、平安廣交投、滬杭甬的戰略配售比例高於70%，而針對個人投資者的份額來看，這9隻產品認購佔公開部分的比重在15%至30%左右，達到30%的只有華安張江及紅土鹽港。其中，中航首鋼的網下有效報價認購倍數為11.1倍，最終發行價格確定為13.38元（人民幣‧下同）；紅土創新鹽田港的網下有效報價認購倍數為9.6倍，最終發行價格確定為2.3元。

首批9隻基建公募REITs產品所投資的基礎設施項目主要包括了收費公路、工業園區、倉儲物流以及垃圾處理、污水處理等綠色項目。（Getty Images）

基建REITs派息率最高達12厘

基建REITs收入穩定，然而按不同投資項目，不同公司的回報率亦有所不同。據招募說明書，基建REITs預測派息率介乎4厘至12厘，並以滬杭甬今、明兩年預測現金分派率最高，其主營業務收入為高速公路通行費收入，發行規模以41.35億元，經測算首年及次年現金分派率分別為12％和11％，全周期IRR不低於6％。最低的則為博時招商蛇口產業園REITs，今、明兩年預測現金分派率只有4.1%和4.17%。

當中，滬杭甬杭徽REITs為浙江滬杭甬高速公路所擁有，而重慶渝遂REITs為中鐵建重慶投資集團公司，重慶渝遂REITs預計15年存續期內本基礎設施證券投資基金內部收益率預測值為6.26%，其中第一年淨現金流分派率預測值為8.2%，第二年為8.4%。

故此，浙江滬杭甬（00576）及中國鐵建（01186）是首批公募REITs政策的得益者。浙江滬杭甬今日股價升0.7%，報6.83港元，中國鐵建則跌0.4%，報5.08港元。

然而，與香港的REITs相較之下，首批基建9隻公募REITs回報率似乎也很吸引。以領展（0823）為例，據彭博綜合估計，今、明兩年分派比率為3.86厘和4.09厘。首批基建9隻公募REITs的分派率也較領展的為多。

據招募說明書，基建REITs預測派息率介乎4厘至12厘，並以滬杭甬今、明兩年預測現金分派率最高。

募集規模達300億元

在2020年8月3日國家發改委印發的《關於做好基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點項目申報工作的通知》，試點項目重點關注行業，優先支持基礎設施補短板項目，鼓勵新型基礎設施項目開展試點。

從首批9隻基建公募REITs產品來看，所投資的基礎設施項目主要包括了收費公路、工業園區、倉儲物流以及垃圾處理、污水處理等綠色項目，覆蓋京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、長江三角洲等重點區域。公募REITs由於採取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易。投資者可以通過場內認購的方式參與，認購期結束後可通過二級市場像普通股票一樣進行交易。

當然，對於部分基建、公路股來說，股息回報率或許較當中的REITs為高，不過，基建REITs目標亦面向數據中心、人工智能、智能計算中心項目、 5G、通信鐵塔、物聯網等「新世界」的一面，這樣便擁有不錯且長期穩定的回報。

基建REITs目標亦面向數據中心、人工智能、智能計算中心項目、 5G、通信鐵塔、物聯網等「新世界」的一面。（中新社）

基建公募REITs試點項目具有權屬清晰、信用穩健、投資回報良好等特點。是次公募REITs審批進程快速，在5月17日，首批9隻公募REITs基金正式獲得證監會批覆之後，5月19日這批產品就發布了詢價公告、招募說明書、基金產品資料概要、基金合同和基金託管協議，預計合計募集規模達到300億元左右。

中國首席經濟學家論壇研究院副院長林采宜認為，中國基礎設施存量規模超100萬億元，按照資產證券化率1%計算，基建REITs潛在市場規模超萬億元。

投資者購買基建公募REITs，REITs投資於基礎設施，通過這種方式將流動性較低、非證券化的基礎設施直接轉化為資產市場上高流動性的金融資產，大大釋放基礎設施的資產價值。這既為基礎設施建設提供直接融資支持，又可以降低企業的槓桿率，實現「輕資產」模式轉換。