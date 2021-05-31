三孩政策概念股單日抽升50% 　哪隻有基本面支撐一表看清

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-31 21:17

「三孩政策」今日午後傳出，刺激中港相關概念股抽升。內地宣布人口政策將有新變化，中共中央政治局今日審議《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》，未來一對夫妻可以生育三個子女。政策將有利於改善中國人口結構、應對人口老齡化等。

當中本港有六大潛在受惠股，今日股價普遍升幅動輒超過10%，最高更達到50%。業務遍及多個相關行業，包括懷孕生育、嬰幼童產品等，下文綜合了六大潛在受惠股今日的市場表現及財務數據。

一表看清六大三孩政策潛在受惠股

「三孩政策」消息一出，帶動本港有六大潛在受惠股股價抽升，業務遍及多個相關行業，包括：

（1）從事輔助生殖治療（如人工受精和體外受精）的錦欣生殖；

（2）從事輔助生殖檢測的貝康醫療－Ｂ，產品包括一款在國家藥監局註冊且在中國已商業化的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒；

（3）高端奶粉股中國飛鶴；

（4）提供產後婦女陪月服務的愛帝宮；

（5）嬰兒幼童保健食品的衍生集團；

以及（6）銷售嬰幼童用品如BB車等的好孩子國際。

中國飛鵬首席執行官冷友斌（黃清瑤攝）

奶粉股中國飛鶴盈利表現佳 連升多年

上述6間股份中，以奶粉股中國飛鶴的市值最高，達到1,900多億元，其股價今日升幅雖然只得2%，不過成交金額已經超過15億元，亦是6間股份中成交額最高的一間。

業績數據方面，中國飛鶴的表現亮眼，集團上財年純利74.37億元人民幣，增長89%，而且已經是連續五年上升。

排卵藥物：醫療科技日益進步，自40年前首個試管嬰兒誕生後，不育女性要生兒育女再不是天方夜譚。（視覺中國）

錦欣生殖為民營龍頭 業務遍及中美兩國

成交額第二大的股份，是業務覆蓋中美兩國的輔助生殖服務機構錦欣生殖，股價今日單日抽高逾17%，成交金額逾13億元。業務方面，集團旗下包括成都西囡、深圳中山、武漢錦欣、美國HRC Fertility及錦瑞醫療中心（美國HRC東南亞中心）五大輔助生殖技術中心，是中國輔助生殖服務的民營龍頭。

集團上財年全年（截止12月）盈利為2.5億元人民幣，按年下跌逾38%，收益按年跌13.5%至14.26億人民幣。

金利豐證券研究部執行董事黃德几直言，消息來得好快，所以今日股份的升幅亦相當急進。（陳嘉碧攝）

衍生集團單日股價升幅最急

今天升幅最急的潛在受惠股份是衍生集團，單日炒上50%，收市價創一個月高位。值得注意的是，集團的業績表現處於調整階段，上財年全年由盈轉虧，錄得虧損1,900多萬元。

黃德几：受惠股一下子炒上 入市唔好急

金利豐證券研究部執行董事黃德几接受訪問時表示，有關內地實施三孩政策的新聞，是在今日的中共中央政治局審議，相關資訊在下午才陸續發布。由於消息來得好快，之前市場未有太大預期，所以今日股份的升幅亦相當急進。

他提醒指，固然內地的生育政策調整，對相關股份業務有實際利好，短炒投資者亦是喜歡當消息一出台，還未落實時已經率先炒上。現時股價已經一下子炒上，長線投資者無需要高追，因為政策由落實至執行仍需時間，建議待回吐才考慮入市。上述六大潛在受惠股份中，他較為看好好孩子國際，認為股份的兒童產品有良好品牌，產品如兒童汽車座椅的銷量亦理想。

郭思治：不會只炒高一日 但「炒太快」有風險

股評人郭思治表示，政策不是一兩日的事，至少持續未來十年，相關概念股亦會長期利好，尤其看好嬰兒生活所需概念股，但「炒太快」都有投機風險。而且大部分人都是自然生育為主，預計輔助生殖股只會炒起「一個浪」。