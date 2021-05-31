新冠疫苗｜中電及時富予已接種疫苗員工假期

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-31 20:19

中華電力宣布，歡迎政府今日（31日）開展的「全城起動 快打疫苗」運動，公司會繼續作出呼籲，鼓勵員工接種疫苗。

該公司總裁蔣東強指出，員工健康及安全為公司首要考慮，又指出於疫情下已推出一系列協助員工防疫措施，包括實施特別工作安排﹑派發個人防護裝備及遵守政府檢疫要求等。

公司指出，為鼓勵更多員工接種疫苗，會為每位完成接種疫苗的員工及其家庭成，以每人200元計算月，向慈善機構捐出100萬元；參與政府「外展疫苗接種先導計劃」，在公司場地為有意接種疫苗的員工及家人，提供更靈活及便利疫苗接種安排。於工作安排作出協議，方便員工於辦公時間內接種疫苗，並向每位完成接種兩劑疫苗的員工，提供有薪假期及酒店餐券，及安排醫生主持健康講座，為員工提供更多有關疫苗的醫療資料及知識，並即場提供簡單的醫療檢查。

中電強調，接種疫苗是員工個人選擇，鼓勵員工在接種疫苗前諮詢醫護人員的專業意見，以決定是接種疫苗﹑選擇適合自己疫苗。

時富為已接種疫苗員工提供假期

此外時富（1049）宣布包括時富金融﹑實惠集團﹑時富量化金融的僱員，在接種每劑疫苗後，可獲一日疫苗假期，讓他們有充足休息。

同時為肯定較早前已接疫苗的僱員，對疫苗接種計劃的支持，所有在5月31日或之前已接種疫苗的僱員，可就每劑疫苗申請在今年12月31日之前放一日疫苗假期。