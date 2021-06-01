新冠疫苗｜證監會促法團視接種疫苗為營運風險管理工作關鍵部份

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-01 21:59

證監會發出通函，促請持牌法團檢視其業務延續計劃，及考慮將接種2019冠狀病毒病疫視為營運風險管理工作一個關鍵部份。

就此持牌持法團應識別出對其業務運作及客戶利益至關重要的職能，及鼓勵履行有關關鍵職能員工接種疫苗。

證監會行政總裁歐達禮指出，社區有較高接種率，將令各界加快回復正常，並增強金融服務業復原能力。持牌法團應強烈鼓勵其員工，特別是負責提供關鍵支持及與客戶接觸的員工，盡快接種疫苗。

證監會亦建議持牌法團考慮為未接種疫苗，或因醫療情況而不宜接種疫苗的關鍵員工，作出適當安排，以進行定期的2019冠狀病毒檢測。

證監會﹕多人接種可降低染病率

證監會於通函內指出，在過去一年多，2019冠狀病毒病疫情已對全球的商務、旅遊和市民的日常生活造成嚴重干擾。持牌法團必須管理與緊急事件有關的風險，而這些緊急事件將會導致員工須在家工作，及因出現2019冠狀病毒病群組感染而須遵守強制隔離規定。

香港特別行政區政府已於本年初推出2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。證監會強烈鼓勵持牌法團考慮將接種疫苗視為營運風險管理工作的一個關鍵部分，藉此確保其業務運作及客戶利益不會受到2019冠狀病毒病的不當影響。就此，證監會促請持牌法團：

(a) 檢視其業務延續計劃，並識別出對其業務運作及客戶利益而言至關重要的職能，以及鼓勵履行這些關鍵職能的員工（例如負責與客戶接觸及提供關鍵支援的員工）接種疫苗。證監會亦提醒持牌法團應就業務延續計劃的任何更改，備存妥善的文件紀錄；及

(b) 為未接種疫苗或因醫療情況而不宜接種疫苗的關鍵員工，作出適當安排，以進行定期的2019冠狀病毒病檢測。

接種人數日增將有助減低染病率，令各項2019冠狀病毒病相關的限制得以逐步放寬，以及最終阻截社區傳播，讓香港市民可以大致回復正常生活。