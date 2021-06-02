全球最大肉類生產商遭駭客攻擊　美國牛肉產能大減

撰文： 佟珉 最後更新日期： 2021-06-02 09:10

全球最大肉類生產商JBSSA遭到網絡攻擊，迫使一些大型肉聯廠停產，並且有跡象表明停產情況正在蔓延。

《新浪財經》報道，根據JBS在臉書（Facebook）發佈的帖子，以及工會和員工提供的信息，在其電腦網絡周末遭遇攻擊之後，JBS在美國的五大牛肉加工廠每天共屠宰加工22,500頭牛，但目前已經停產。單計這一部分停產，已經削減美國近五分之一的牛肉產能。據悉，澳洲各地的屠宰業務也在停擺，而加拿大最大的牛肉加工廠之一已經停產兩天。

由於JBS尚未發佈詳情，目前尚不清楚全球確寊有多少加工廠受到此次網絡攻擊的影響。更廣泛停產的可能性已經導致農業市場動盪，並加劇了人們對糧食安全的擔憂，因為駭客越來越多地瞄準關鍵基礎設施。在美國，JBS約佔全部牛肉產能的四分之一、全部豬肉產能的五分之一。畜牧產品期貨下跌，豬肉價格上漲。

這家巴西肉類巨頭5月31日在一封電子郵件聲明中説，隨着部分服務器5月30日（周日）遭到有組織的攻擊，其北美和澳洲的電腦系統已經停機。JBS沒有談到旗下加工廠的運行情況，但表示該事件可能會延誤與客户和供應商的某些交易。

「零售商和牛肉加工商剛剛度過一個長周末，需要趕訂單，」Steiner Consulting Group在其《每日畜牧產品報告》中表示。「如果他們突然接到一個電話，説明天或本周可能無法交付產品，將會對維持加工廠運營和零售庫存造成非常重大的挑戰。」

白宮副新聞秘書Karine Jean-Pierre表示，，在JBS周日向拜登政府通報了可能來自俄羅斯團伙的網絡攻擊後，白宮向該公司提供了幫助。拜登已指示政府盡其所能緩解對肉類供應的影響。

肉類加工的任何重大中斷都將助燃對肉類行業集中度的政治擔憂，以及對四大集團剝削農户和消費者的抱怨。這四大巨頭企業控制着美國70%以上的牛肉加工產能。根據泰森食品的一份投資者報告，以美國牛肉加工產能的最高值計算，JBS第一，佔23%；泰森第二，佔22%。

根據工會官員和員工，JBS關閉了猶他州、德克薩斯州、威斯康星州和內布拉斯加州的牛肉加工廠，並取消了艾奧瓦州和科羅拉多州工廠周二的輪班。美國第二大雞肉生產商Pilgrim's Pride Corp.也在全美停產豬肉和雞肉加工廠，包括明尼蘇達州的一個加工廠。

芝加哥活牛期貨一度下跌3.4%，至1月12日以來的最低水平，隨後跌幅收窄至1.1%左右。JBS旗下肉聯廠可能通產，加劇了目前的供應過剩。

駭客們如今已經瞄向了大宗商品行業，三周前，美國最大的汽油管道運營商Colonial Pipeline Co.剛剛成為勒索軟件的攻擊目標。