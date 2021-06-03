消費券｜瑞銀料民生商場受惠　奢侈品市場影響有限

撰文： 梁翠麗 最後更新日期： 2021-06-03 18:52

瑞銀投資研究部中國/香港地產研究部主管林鎮鴻今日在電話會議中表示，看好内地奢侈品購物商場，認爲未來5年內地奢侈品商場數目將翻倍，並料内地銷售會逐步增加，境外銷售則隨之減少。

瑞銀指，爆發疫情之前，内地奢侈品消費約7成在境外，而境内則佔3成。惟封關後，内地市民留國消費，加上海南島免稅政策，個人免稅額由3萬元（人民幣‧下同）提升至10萬，預計未來奢侈品商店在内地二線城市增長率會提高1至3%。

隨著電商不斷崛起，林鎮鴻估計全球商場趨勢會迎來兩極化，將分為奢侈品商場及民生商場爲兩大主要類別。

境內銷售額將增至55%

隨著内地人民在境内奢侈品消費提高，林鎮鴻預計，境内銷售額比率將由2019年的31%，增至2025年的55%；而境外銷售額將會由2019年的68%，下跌近五成至2025年的36%。海南作爲最大得益者，其佔內地銷售比重將在5年後增至9%。

受奢侈品消費回流內地以及海南離島免稅政策影響，瑞銀林鎮鴻指，香港奢侈品市場面臨莫大衝擊，其中全球16個奢侈品牌，由2019年在港平均開設7間，遞減至目前的5.5間。林鎮鴻相信，在「聚集效應」影響下，預料關店潮將會持續。至於本港民生商場方面，林則表示發展會較為平穩。

他指出香港奢侈品消費客戶多屬内地客，而且價格偏高，預料消費券對奢侈品市場影響不大，反而民生商場會較爲受惠。