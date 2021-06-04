星島﹕董事及董事委員會組織變更已生效　感謝何柱國及原董事會

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-04 15:16

星島（1105）欣然宣佈，新任董事及董事委員會的組織變更已正式生效。

星島新聞集團董事會表示，感謝何柱國及原董事會一直以來的付出和努力，將星島新聞集團成功打造成擁有強大品牌影響力、高質素新聞資訊以及多樣化的媒體平台，董事會全體成員對此表示誠摯的謝意。同時，感謝讀者、合作夥伴及廣告商長期以來對星島新聞集團的信任與支持。

「星島」品牌擁有超過80年的歷史，在平面媒體市場得到充分肯定，並不斷順應時代潮流積極轉型，將業務拓展至包括新媒體在內的多個領域。星島新聞集團旗下媒體平台在香港乃至全球華人地區具有很強的影響力，業務涵蓋中國、美國、加拿大及歐洲等多個國家的超過100個主要城市。

隨著5G時代的來臨，移動化、智能化、網絡化已成為資訊發展的新趨勢。星島新聞集團擁有龐大的讀者群以及廣闊的覆蓋面，在媒體領域具有權威性。

展望未來，集團董事會將帶領集團積極順應時代發展，不斷豐富內容、增強內容採編能力及傳播能力。同時將探討引入更多科技元素，增強在移動端方面的投入，推動集團業務更加多元化發展，更快更好地為香港讀者及全球華人提供優質的服務。集團董事會全體成員將不懈努力，積極推動「星島」品牌影響力以及盈利能力的提升，為全體員工、股東乃至社會創造更大的價值。