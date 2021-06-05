中美下周通脹成焦點　車股三周升30%　專家拆解強勢原因｜附表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-05 09:40

踏入六窮月，恒指未有承接5月的升勢，反而連跌第三日，失守二萬九大關。專家指出，由於港股近期的升勢，主要受內地A股破位向上以及人民幣升值所帶動。本周人行出招上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點後，人民幣升值暫緩，兌美元重回6.4，預期恒指下周表現會較為牛皮。不過投資者炒股不炒市，汽車股過去三周逆市強勢，獲專家看好。

一表看清三大車股股價表現

下周三（9日）及下周四（10日）中國及美國都會分別公布通脹（CPI）數據，第一上海首席策略師葉尚志接受訪問時表示，由於受到大宗商品物價大幅上升所帶動，兩國都會出現通脹壓力，特別是美國方面，上月公布的CPI已經升至4.2%，為12 年來最大增幅，市場已經預期通脹再會升溫，加劇聯儲局「收水」的壓力。同時影響港股表現，相信會更為偏軟，考驗28300點至28600點區間支持。

中美下周公布通脹數據成市場焦點（Getty Images）

京華山一研究部主管彭偉新接受訪問時表示，亦同意通脹壓力不利大市氣氛，特別是科網股份。他指出，現在市場投資者買貨有一個明顯的趨勢，就是既不要保守的收息股，亦不追求高波動性的科技股，反而主力是集中在尋找估值回落至低位的板塊。

當中，他最為看好中資汽車股，認為此板塊既有估值低的優點，同時，內地新能源車的競爭環境，正出現利好中資車股的變化。

Tesla 內地銷量連續兩個月下挫 中資車廠乘風而起

翻查三大中資車股股價表現，不難發現，近期正有逆市向上的升勢（詳見附表）。除了剛成藍籌新貴的比亞迪（1211），獲追蹤恒指指數資金追捧而走高之外，同業吉利（0175）及長汽（2333）升勢亦絕不遜色，三周分別累計走高28%及31%。

彭偉新指出，美國新能源車Tesla近月在內地的銷情，明顯倒退，早前有報道指，中國政府已限制軍方、敏感行業國企和重要機關的人員，使用Tesla汽車，理由是擔心該汽車可能導致國家安全信息洩露。他認為買家正在將目光轉至其他中資品牌的新能源汽車，相信電動車品牌小鵬及蔚來等會受惠，同時亦帶動其他中資汽車股，股價一同由低位反彈。

TESLA特斯拉@unsplash

據中國乘用車市場資訊聯席會（CPCA）數據顯示，Tesla 4月在華售出25,845部車，較3月創新高的35,478部，急跌27%。相反，蔚來、小鵬和理想等中國電動車企，在4月國內銷量有所增加。

目前外電引述消息指，Tesla 5月在中國的汽車訂單急跌至不足一萬架，較4月份再減少近一半。銷情轉差，是受到涉及安全的車輛召回調查、以及在內地面對消費者投訴增加等負面新聞有關。