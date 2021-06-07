中國航運市場熱度未減　集裝箱極為渴市　20呎櫃售價按年升125%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-07 09:55

如今全球海運業可謂一地冷﹑一地熱狀況。北美和歐洲各地新冠肺炎疫情嚴峻，工人不足，港口集裝箱堆積如山；中國各大港口運輸繁忙，卻時常受「缺箱」、「少櫃」困擾，集裝箱價格飛漲，一些海運航線上漲近10倍，仍然是「一箱難求」。可是位於新西蘭的奧西蘭港，為應付因無法將貨物裝載的空箱，要物色5個地方來放置，反映出當地航運業動力偏低情況。

《央視財經》6日（周日）報道，一段時間以來，在中國國內很多港口，集裝箱登記處周圍總是排滿了等待的人羣。2020年三季度以來，缺箱少櫃現象在各大港口蔓延，據多家媒體報道，有些黃牛趁機坐地起價，有些航線加價3,000美元也有可能搶不到一個集裝箱。

因缺箱而鬧心的還有大量的生產企業。寧波市一家工藝品生產企業的庫房裏堆滿了還沒來得及運走的產品，總量有1,000立方米。寧波某進出口有限公司副總經理 林麗萍説，「這個是我們德國的電視購物的客人，20個集裝箱全部都是從2020年11月初要走，一直到現在，都沒有明確的一個船期。」

內地出口極為強勁，個別航線大加運費仍無法覓得裝裝箱。（資料圖片）

企業的焦灼，不斷推升着集裝箱的銷售價格。2020年上半年20英尺的小箱價格為1,600美元，現在最高漲到了3,600美元。即箱價按年升125%。

而熱門的40英尺箱價格已漲到5,950美元，價格全部翻倍，並創歷史新高。

與中國國內「一箱難求」不同。新西蘭的奧克蘭港，集裝箱空箱卻積壓嚴重，2020年下半年以來，為了存放那些運不走的空集裝箱，他們先後找了5處新堆場，最多時有將近6,000個空集裝箱滯留在奧克蘭。 另有數據顯示有10,000個到15,000個集裝箱被滯留在美國加州。英國的菲利克斯托港，集裝箱已經從港口蔓延至周邊的郊區。澳洲各港口空集裝箱的數量則超過了5萬個。目前，國際上一些重要港口的空箱堆存量是正常水平的三倍。

隨着全球經濟復甦，各國貿易需求大增，由於中國疫情的有效控制，在全球產業鏈中，中國製造業承擔着重要的責任。數據顯示2021年前4個月中國貿易貨物進出口總值比2020年同期增長28.5%，比2019年同期增長21.8%。中國國務院發展研究中心世界發展研究所研究員丁一凡表示，大量的貨物還源源不斷地從中國流向海外，這説明中國的生產能力特別強，而現在在疫情中間，大家能夠指望上的那就是中國製造了。

需要關注的是，目前世界貿易90%的運輸量，都是通過海上運輸完成的。海運不暢，會對全球的經濟復甦帶來破壞性影響。