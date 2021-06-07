蘋果WWDC今舉行　呢隻受惠股單日升6%　專家叫趁高食糊

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-07 19:02

今晚蘋果全球開發者大會(WWDC 2021)舉行，大會一向是新系統發布時機，相信新系統iOS 15、iPadOS 15、macOS 12等將登場。同時，近期調查機構IDC上調全球智能手機市場展望，預計今年出貨量增長7.7%，將達13.8億台，帶動港股的手機設備股乘機炒上，當中有「手機孖寶」之稱的兩大藍籌手機設備股瑞聲（2018）及舜宇光學（2382），過去兩周股價累計急升一成至一成八。瑞聲今日更逆市走高逾6%，是升幅第二大藍籌股。

兩大藍籌手機設備股瑞聲(2018)及舜宇光學 (2382)，過去兩周股價累計急升一成至一成八

WWDC前夕瑞聲連升六日 創十個月高

瑞聲業務主打聲學解決方案，同時亦有光學元件等電子消費品的重要配備，為蘋果公司的聲學器件供應商之一，可謂典型的蘋果概念股。在蘋果全球開發者大會前，股價表現近期愈戰愈勇，是連續第六日上升，今再升逾6%，近高位收報55元，創十個月高。股價過去六個交易日，累計升逾17%。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵接受訪問時表示，瑞聲股價近期表現強勢，不但與蘋果公司今晚的開發大會有關；同時，亦受惠集團首季業績理想，首季毛利率明顯改善。

瑞聲首季毛利率提升 獲高盛籲買入

瑞聲於上月中發首季業績，集團整體毛利率提升8個百分點至31.1%，淨利潤按年急增909.6%，至5.32億人民幣。業績向好，帶動股價攀升。大行高盛發表報告指，高盛發布研究報告，建議買入瑞聲科技及中芯國際（0981），同時，沽售ASM太平洋（0522）及舜宇光學科技。

高盛Goldman Sachs 配图 图源路透

高盛表示， 雖然4月中國智能手機出貨量放緩，不過仍預計下半年增長將回升，因有更多性價比具備吸引力的5G機型，以及具有最新功能的旗艦機推出。

連敬涵：蘋果概念股炒風不算熱烈 建議先行獲利

另外，該行預計整體市場呈現溫和增長態勢，因截至4月份，5G在中國的滲透率已達到78%，智能手機市場將日趨飽和。

股價買賣策略方面，連敬涵提醒，由於今晚的蘋果WWDC大會，主要是公布新iOS系統，而非發布新旗艦iPhone產品，所以認為蘋果相關概念股很難進一步炒上。

他舉例指出，另一間蘋果概念股、鴻海旗下的鴻騰六零八八精密（6088），近日股價表現未能走高，集團為蘋果產品組裝連接模組的，反映到今次蘋果概念股炒風其實不算熱烈。

因此，對於瑞聲近期股價急升，他指出技術走勢上已經出現超買訊號，過去六日累計升逾17%，建議有投資者先行獲利。