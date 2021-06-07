撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-06-08 06:49

WWDC2021｜彭博：5個iOS、iPadOS15新功能、Spatial Audio發布會緊隨其後！Apple WWDC 2021（World Wide Developer Conference／全球開發者大會）發布會即將今晚（美國時間6月7日／香港時間6月8日凌晨1時）舉行。早前已經為大家報道過外媒預測8件或會登場新產品。 今日彭博Bloomberg更預告了iOS15及iPadOS15將會加入新功能。另外，Apple亦意外流出了WWDC2021發布會後，Apple Music一條新影片講述有關Spatial Audio功能，或許今晚WWDC或之後有更多有關公布？還是AirPods 3公開？

Apple WWDC 2021的Keynote發布會將於香港時間6月8日凌晨1時舉行，早前彭博Bloomberg預告了iOS15及iPadOS15將會加入新功能，令iPhone及iPad用家相當期待。另外，亦有人發現早前Apple Music頁面不小心流出了將會今晚推出有關Spatial Audio新影片（現時已下架），估計是正式於Apple Music實裝的功能，WWDC2021或會同步公布更多消息嗎？（AirPods 3？）

早前外國網民發現Apple Music頁面出現一條Spatial Audio的影片，雖然已經即時下架，但估計今次WWDC2021將會有更多消息。（Twitter＠kuromikenny）

👇👇即睇Bloomberg預告WWDC2021將會有什麼iOS15及iPadOS15新功能👇👇

👇👇即睇WWDC 2021外媒預測8件新品👇👇

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