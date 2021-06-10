先施賣盤｜內房偉祿成功入主　多名管理層獲委任為執董及非執董

撰文： 鄺月婷 許世豪 最後更新日期： 2021-06-10 23:17

近日捲入「賣盤風波」的先施（0244）宣布委任多名執行董事及非執行董事，不足一周內，已有多番人事變動。

先施周二（6月8日）公布，主席及行政總裁馬景煊和獨立非執行董事馬景榮，因為希望投放更多時間陪伴家人，決定辭任職務，7月1日起生效；另外，公司秘書及法定代表張雪萍亦提出請辭，6月15日起生效。

公司今日（10日）宣布，林曉輝、蘇嬌華、禹來及陳曙鍵，已獲委任為執行董事；戴德豐為非執行董事；余亮暉、袁寶玉及鍾振雄獲委任為獨立非執行董事。所有任命已經於本月9日生效。

值得留意的是，林曉輝為偉祿之主席兼執行董事；蘇嬌華是偉祿之執行董事兼行政總裁；禹來則是任偉祿商業集團董事長，意味內房偉祿集團（1196）的管理層，已順利入主先施董事局。

先施爆賣盤風波 與偉祿鬧上法庭

先施早前爆賣盤風波，去年公布賣盤予內房偉祿集團作價約5.2億元，臨近交割，雙方近日由法庭鬧到董事會，先就2.6億元的「送贈契據」在庭上各說各話，再到偉祿要求開股東會，罷免先施原大股東兼現任主席及行政總裁馬景煊等三董事，另提名「自己人」入局。

雖然先施早前宣布停牌，但估計難阻新主偉祿﹙1196﹚完成「進駐」。早前偉祿動議安排新的董事入董事會受阻，並5月26日再度要求召開股東會，以動議委任新董事。當時有消息人士向《香港01》透露，相信偉祿終能順利派員，「而家偉祿揸住﹙先施﹚逾七成股份，基本上應該都過到」。